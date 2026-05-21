O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio de 2026 teve início, seguindo o calendário escalonado baseado no final do Número de Identificação Social (NIS) dos beneficiários.

O programa libera os valores nos dez últimos dias úteis do mês, e os pagamentos são organizados por dígitos do NIS, facilitando a distribuição dos recursos. A partir de hoje, 21 de maio, os beneficiários com NIS final 4 poderão acessar os valores.

O calendário de pagamentos do Bolsa Família para maio de 2026 é o seguinte: NIS final 1 foi pago no dia 18 de maio, NIS final 2 no dia 19, NIS final 3 no dia 20 e NIS final 4 hoje, 21 de maio. Os demais pagamentos seguirão até o dia 29 de maio, quando os beneficiários com NIS final 0 receberão seus valores.

Critérios para o programa

O Bolsa Família é destinado a famílias que possuem renda de até R$ 218 por pessoa e que estão inscritas no Cadastro Único (CadÚnico). A inscrição pode ser realizada em postos de assistência social, como os Centros de Referência de Assistência Social (Cras).

Para manter o benefício, as famílias devem cumprir compromissos relacionados à educação e saúde, como a matrícula e frequência escolar de crianças de 4 a 17 anos, além de cuidados de saúde para crianças menores de 7 anos.

O programa garante uma renda mínima de R$ 600 por domicílio, somando os diferentes benefícios disponíveis. A Renda de Cidadania (BRC) fornece R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar (BCO) completa o valor para atingir o mínimo estabelecido.

Os beneficiários devem atualizar o CadÚnico a cada 24 meses para evitar bloqueios no recebimento do benefício. Para novos beneficiários que não possuem biometria cadastrada, é necessário emitir a Carteira de Identidade Nacional (CIN).