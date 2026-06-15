O concurso 2970 da Dupla Sena foi sorteado nesta segunda-feira (15), em São Paulo, com prêmio estimado em R$ 3,5 milhões. Como acontece em todos os concursos da modalidade, foram realizados dois sorteios independentes, ampliando as chances de premiação para os apostadores.

No primeiro sorteio, seis dezenas são extraídas entre as 50 disponíveis no volante. Em seguida, um segundo sorteio é realizado de forma independente, também com a definição de seis números.

No concurso 2970, as dezenas sorteadas foram as seguintes:

1º: 07 – 05 – 22 – 48 – 30 – 11

2º: 02 – 08 – 30 – 04 – 22 – 27

Como são as faixas de premiação?

Na Dupla Sena, a premiação é distribuída em diversas faixas de acertos. O prêmio principal vai para quem acerta as seis dezenas do primeiro sorteio, enquanto a segunda maior premiação é destinada aos apostadores que acertam os seis números do segundo sorteio. Também há pagamentos para quem faz 5, 4 ou 3 acertos em qualquer uma das duas extrações.

Os jogadores podem optar por diferentes modalidades de aposta, escolhendo mais dezenas para aumentar as chances de ganhar. Os valores variam de acordo com a quantidade de números marcados, partindo de R$ 2,50 para a aposta simples de seis dezenas e podendo chegar a R$ 12.512,50 para apostas com 15 números.

Outra alternativa é participar do Bolão Oficial da Caixa, que permite que até 50 pessoas dividam uma mesma aposta. Nessa modalidade, o valor mínimo para participação é de R$ 10,00.

O resgate dos prêmios depende do valor conquistado. Quantias de até R$ 1.903,98 podem ser retiradas diretamente em casas lotéricas credenciadas.

Já os prêmios acima desse limite devem ser sacados em agências da Caixa Econômica Federal. Valores inferiores a R$ 10 mil costumam ser pagos imediatamente, enquanto quantias superiores passam por conferência e são liberadas em até dois dias úteis após a apresentação do comprovante da aposta.

Números do último sorteio realizado em 12/6

A Caixa Econômica Federal realizou na última sexta-feira (12) o sorteio do concurso 2969 da Dupla Sena. As dezenas sorteadas foram 02, 18, 21, 34, 41 e 42 no primeiro sorteio, enquanto o segundo teve os números 07, 19, 24, 27, 38 e 50.

No primeiro sorteio, nenhuma aposta acertou as seis dezenas, fazendo com que o prêmio principal acumulasse. Na faixa de cinco acertos, cinco apostas foram premiadas com R$ 14.920,79 cada. Já 569 bilhetes acertaram quatro números e garantiram R$ 149,84 por aposta. Outros 12.245 apostadores fizeram três acertos e receberão R$ 3,48 cada.

No segundo sorteio, uma aposta conseguiu acertar as seis dezenas e faturou R$ 82.064,34. Além disso, 14 apostas registraram cinco acertos e receberão R$ 4.795,97 cada. Na faixa de quatro acertos, 904 apostas foram contempladas com R$ 94,31. Já 14.961 bilhetes acertaram três números e levarão R$ 2,84 cada.