O concurso 3711 da Lotofácil foi realizado na noite desta segunda-feira (15) e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 2 milhões para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas.

Os números sorteados foram:

01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

Confira os resultados dos últimos sorteios

3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25

3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

Números e vencedores do último sorteio

O concurso 3710 da Lotofácil, sorteado no último dia 14/6, terminou com três apostas vencedoras na faixa principal. Cada ganhador recebeu R$ 2.543.585,52, somando mais de R$ 7,6 milhões distribuídos entre os acertadores das 15 dezenas.

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 03, 04, 05, 06, 09, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, localizado na cidade de São Paulo. Além das três apostas que acertaram as 15 dezenas e dividiram o prêmio principal, milhares de outros participantes também foram premiados nas demais faixas de acertos do concurso.

Na faixa de 14 acertos, 288 apostas foram contempladas, com prêmio individual de R$ 2.746,34. Já entre os apostadores que acertaram 13 dezenas, 11.536 bilhetes garantiram o valor de R$ 35,00 cada.

Entre os apostadores que acertaram 12 dezenas, 152.251 apostas foram premiadas com R$ 14,00 cada. Já na faixa de 11 acertos, 934.474 bilhetes garantiram um prêmio individual de R$ 7,00.