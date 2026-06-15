Nesta segunda-feira (15), às 22h (de Brasília), Irã e Nova Zelândia se enfrentam no SoFi Stadium, em Los Angeles, em partida válida pela primeira rodada do Grupo G da Copa do Mundo de 2026. Antes da bola rolar, pedimos para o Gemini, inteligência artificial do Google, antecipar o que acontecerá no duelo de logo mais.
Segundo a IA, o favoritismo do confronto está do lado asiático. Com isso, a tendência é que o selecionado iraniano tome a iniciativa desde o apito inicial. Os oceânicos, por sua vez, vão tentar fechar os espaços o máximo possível, apostando nos contra-ataques com a bola.
Será um jogo de xadrez, com os iranianos tentando furar os bloqueios e os neozelandeses apostando no contato físico para compensar a ausência de técnica. Por isso, o placar será apertado: vitória iraniana pela diferença mínima e um passo importante na briga por uma das vagas da chave no mata-mata.
“Não espere um massacre, mas sim um jogo de xadrez tático. Placar Promissor: Irã 1 x 0 Nova Zelândia (com fortes chances de gol de Mehdi Taremi no segundo tempo). Se os All Whites vacilarem na bola parada defensiva, um 2 a 0 não me surpreenderia”, aponta a IA.
Irã busca classificação no Grupo G
Os iranianos chegam no Mundial com boas perspectivas de classificação para a segunda fase. Seria um feito histórico para o país, que nunca conseguiu avançar para o mata-mata nas seis edições em que esteve presente – sendo a terceira consecutiva.
A Bélgica de Kevin De Bruyne, Lukaku e companhia é a grande favorita da chave e, na teoria, deve ficar com a primeira posição. Irã e Egito correm por fora, brigando pela segunda colocação – lembrando que os oito melhores terceiros também passam. Os neozelandeses, por sua vez, são o elo mais fraco do grupo.
Deixe um comentário