A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta segunda-feira (15), o sorteio do concurso 860 da Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo. A premiação principal estava estimada em R$ 1,6 milhão, atraindo apostadores de todo o Brasil.
Os números sorteados foram:
Coluna 1: 2
Coluna 2: 1
Coluna 3: 4
Coluna 4: 4
Coluna 5: 1
Coluna 6: 3
Coluna 7: 1
Resultados e ganhadores do último sorteio
A Caixa Econômica Federal realizou na última sexta-feira (12) o sorteio do concurso 859 da Super Sete. Os números sorteados foram: 9, 4, 1, 3, 3, 9 e 3. Nenhuma aposta conseguiu acertar as sete colunas e, por isso, o prêmio principal acumulou. Na faixa de seis acertos, um único apostador foi contemplado com R$ 26.922,08.
Outras faixas de premiação também registraram ganhadores. Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 1.098,86 cada. Já 550 bilhetes fizeram quatro acertos, garantindo um prêmio individual de R$ 69,92. Além disso, 4.981 apostas acertaram três números e faturaram R$ 6,00 cada.
Deixe um comentário