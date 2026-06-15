A Caixa Econômica Federal realizou na noite desta segunda-feira (15), o sorteio do concurso 860 da Super Sete no Espaço da Sorte, em São Paulo. A premiação principal estava estimada em R$ 1,6 milhão, atraindo apostadores de todo o Brasil.

Os números sorteados foram:

Coluna 1: 2

Coluna 2: 1

Coluna 3: 4

Coluna 4: 4

Coluna 5: 1

Coluna 6: 3

Coluna 7: 1

Resultados e ganhadores do último sorteio

A Caixa Econômica Federal realizou na última sexta-feira (12) o sorteio do concurso 859 da Super Sete. Os números sorteados foram: 9, 4, 1, 3, 3, 9 e 3. Nenhuma aposta conseguiu acertar as sete colunas e, por isso, o prêmio principal acumulou. Na faixa de seis acertos, um único apostador foi contemplado com R$ 26.922,08.

Outras faixas de premiação também registraram ganhadores. Ao todo, 35 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 1.098,86 cada. Já 550 bilhetes fizeram quatro acertos, garantindo um prêmio individual de R$ 69,92. Além disso, 4.981 apostas acertaram três números e faturaram R$ 6,00 cada.