O concurso 2937 da Lotomania foi sorteado na noite desta segunda-feira (15) e colocou em jogo um prêmio de R$ 1,7 milhão para os apostadores que conseguissem acertar as dezenas sorteadas. A disputa mobilizou participantes de várias partes do Brasil, todos em busca da premiação máxima.

Os números sorteados foram:

78 – 54 – 26 – 42 – 88 – 55 – 95 – 52 – 89 – 35 – 71 – 09 – 93 – 68 – 63 – 05 – 02 – 14 – 67 – 80

Veja os resultados dos últimos sorteios do concurso

Concurso 2936: 84, 35, 85, 26, 24, 00, 47, 32, 30, 17, 99, 57, 78, 54, 64, 66, 76, 27, 52, 34

Concurso 2935: 40, 73, 77, 88, 18, 29, 79, 51, 54, 36, 97, 60, 89, 09, 75, 90, 15, 06, 99, 76

Concurso 2934: 72, 45, 55, 84, 83, 94, 12, 99, 23, 54, 87, 11, 30, 89, 31, 41, 52, 19, 27, 96

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Como participar da Lotomania?

Para jogar na Lotomania, é necessário registrar a aposta em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. O valor mínimo da aposta é de R$ 3,00, e o participante deve selecionar 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Se optar por marcar menos dezenas, o sistema completa automaticamente os números restantes.

Em cada sorteio, são extraídas 20 dezenas dentre as 100 possíveis. O prêmio principal é destinado aos apostadores que acertam todos os números sorteados. Além disso, há premiações para quem faz 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos.

Um dos grandes atrativos da modalidade é a faixa destinada aos jogadores que não acertam nenhuma das dezenas sorteadas. Conhecida como prêmio de “0 acertos”, essa categoria costuma oferecer valores expressivos, ficando geralmente atrás apenas da premiação máxima.

Por conta desse formato diferenciado, a Lotomania se destaca como uma das loterias mais singulares e populares administradas pela Caixa, atraindo apostadores que buscam diferentes formas de conquistar prêmios.