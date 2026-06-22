O concurso 3717 da Lotofácil foi sorteado na noite desta segunda-feira (22), com um prêmio estimado em R$ 5 milhões destinado ao apostador que acertasse as 15 dezenas.

Os números sorteados foram:

07 – 09 – 25 – 05 – 20 – 02 – 15 – 11 – 14 – 10 – 18 – 17 – 06 – 01 – 04

Veja os resultados dos últimos sorteios

3716 (20/06/2026): 07 – 11 – 15 – 24 – 05 – 01 – 12 – 23 – 22 – 25 – 21 – 18 – 02 – 04 – 17

3715 (20/06/2026): 03 – 05 – 06 – 09 – 11 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25

3714 (18/06/2026): 18 – 14 – 13 – 04 – 15 – 12 – 16 – 11 – 19 – 10 – 09 – 21 – 06 – 05 – 03

3712 (16/06/2026): 01 – 03 – 04 – 06 – 13 – 14 – 15 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 25

3711 (15/06/2026): 01 – 10 – 20 – 12 – 17 – 06 – 15 – 13 – 22 – 16 – 05 – 24 – 25 – 08 – 09

3710 (14/06/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 05 – 06 – 09 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 25

3709 (12/06/2026): 11 – 09 – 24 – 14 – 01 – 19 – 10 – 25 – 23 – 07 – 06 – 18 – 20 – 04 – 15

3708 (11/06/2026): 01 – 02 – 04 – 05 – 06 – 08 – 09 – 12 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 23 – 24

3707 (10/06/2026): 01 – 02 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 13 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24

3706 (09/06/2026): 01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

Como fazer o resgate nos prêmios da Lotofácil

Ao ganhar na Lotofácil, o processo de resgate do prêmio é simples e varia principalmente de acordo com o valor a ser recebido. O apostador pode sacar o dinheiro em casas lotéricas credenciadas ou nas agências da Caixa Econômica Federal.

Para prêmios brutos de até R$ 2.428,79: o valor pode ser retirado em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. No caso de apostas feitas online, também é possível realizar o resgate por transferência via Mercado Pago.

Para prêmios brutos a partir de R$ 2.428,80: o pagamento é feito exclusivamente nas agências da Caixa. É necessário apresentar um documento de identidade original com CPF e o comprovante de aposta premiada.

Para prêmios de R$ 10.000,00 ou mais: o pagamento é realizado em até dois dias úteis, contados a partir da apresentação do bilhete em uma agência da Caixa.