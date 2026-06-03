O concurso 3702 da Lotofácil foi realizado na noite desta quarta-feira (3), às 21h, e colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 5 milhões. A premiação despertou o interesse de milhares de apostadores em todo o país, que registraram seus jogos na expectativa de acertar as dezenas sorteadas e conquistar a bolada.

Considerada uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil costuma atrair grande participação devido às maiores chances de premiação em comparação com outras modalidades, especialmente quando oferece valores milionários como o deste concurso.

Os números sorteados foram:

15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

Veja os números dos últimos sorteios do concurso

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

3694 (25/05/2026): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

3692 (22/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 23 – 24 – 25

Como jogar

Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dentre os 25 disponíveis no volante. Quanto mais dezenas forem selecionadas, maior será o valor da aposta e também as chances de acerto. A modalidade premia os jogadores que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números, permitindo diversas faixas de premiação.

A Lotofácil também disponibiliza recursos que tornam o preenchimento do jogo ainda mais prático:

Surpresinha: o sistema escolhe os números automaticamente, sem que o apostador precise selecionar as dezenas manualmente.

Teimosinha: permite concorrer com a mesma aposta em concursos consecutivos. É possível repetir o jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou até 24 sorteios seguidos.

A aposta mínima da Lotofácil, com 15 números marcados, custa R$ 3,50. O valor aumenta conforme a quantidade de dezenas escolhidas pelo apostador.