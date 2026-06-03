O concurso 7042 da Quina foi sorteado na noite desta quarta-feira (3) e ofereceu aos apostadores a chance de disputar um prêmio estimado em R$ 17,4 milhões. O valor milionário atraiu a atenção de milhares de jogadores em todo o Brasil, que acompanharam o sorteio na esperança de acertar as cinco dezenas e levar a premiação principal.

Os números sorteados foram:

25 – 60 – 10 – 36 – 13

Veja os números sorteados nos últimos concursos

Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01 – 29 – 32 – 33 – 56

Quina 7032 (22/05/2026): 05 – 28 – 48 – 49 – 71

Saiba como apostar nos sorteios da Quina

Para concorrer aos prêmios da Quina, o jogador deve selecionar cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa, como o portal oficial das Loterias Caixa e o aplicativo para dispositivos móveis.

O resgate dos prêmios segue regras específicas de acordo com o valor ganho. Premiações de até R$ 2.428,79 podem ser retiradas diretamente em qualquer casa lotérica autorizada. Já os valores acima desse limite devem ser sacados exclusivamente em agências da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação dos documentos exigidos pela instituição.

Os sorteios da Quina acontecem regularmente e são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Além disso, os resultados também podem ser acompanhados pela programação da RedeTV!, ampliando o acesso dos apostadores às informações sobre a loteria.