O concurso 3705 da Lotofácil foi realizado na noite desta segunda-feira (8), com prêmio estimado em R$ 5 milhões para quem acertasse as 15 dezenas sorteadas. O valor milionário despertou grande interesse entre apostadores de todo o país, que buscaram a chance de conquistar uma das maiores premiações recentes da modalidade.

Reconhecida como uma das loterias mais populares do Brasil, a Lotofácil costuma atrair um elevado número de participantes devido às probabilidades de acerto consideradas mais favoráveis em comparação com outras loterias. Quando os prêmios alcançam cifras expressivas, como ocorreu neste concurso, a procura por apostas tende a crescer ainda mais.

Os números sorteados foram:

16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

Veja os resultados dos últimos sorteios

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

Como faz a aposta no concurso?

Para participar da Lotofácil, o jogador deve selecionar entre 15 e 20 dezenas dentre os 25 números disponíveis no volante. Quanto mais números forem marcados, maior será o valor da aposta e, consequentemente, aumentam também as chances de premiação.

Vale destacar que essa modalidade de loteria contempla apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 números, distribuindo prêmios em diferentes faixas de acerto, algo que chama atenção de apostadores de todo o Brasil.