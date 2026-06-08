O concurso 2934 da Lotomania foi realizado na noite desta segunda-feira (8), e ofereceu um prêmio estimado em R$ 1,7 milhão para os apostadores de todo o Brasil.

O valor atraiu a atenção de participantes de todo o país, já que uma premiação desse porte tem potencial para transformar a vida financeira do vencedor e despertar o interesse de milhares de pessoas em busca da sorte.

Os números sorteados foram:

72 – 45 – 55 – 84 – 83 – 94 – 12 – 99 – 23 – 54 – 87 – 11 – 30 – 89 – 31 – 41 – 52 – 19 – 27 – 96

Confira os resultados dos últimos sorteios do concurso:

Concurso 2933: 04, 33, 65, 27, 81, 19, 49, 36, 25, 00, 96, 61, 10, 23, 88, 76, 37, 41, 09, 12

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Concurso 2926: 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93

Concurso 2925: 11, 12, 14, 24, 31, 33, 41, 45, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 89, 92, 98, 00

Concurso 2924: 04, 05, 12, 13, 22, 25, 26, 31, 48, 53, 55, 67, 69, 78, 82, 84, 85, 88, 99, 00

Como fazer sua aposta na Lotomania

Para participar dos concursos da Lotomania, o apostador deve registrar seu jogo em uma lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. A aposta mínima custa R$ 3,00 e exige a seleção de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Caso o jogador opte por marcar menos dezenas, o sistema completa automaticamente a aposta com os números restantes.

Em cada sorteio da modalidade, são extraídas 20 dezenas dentre as 100 possíveis. O prêmio principal é destinado a quem conseguir acertar todos os números sorteados. Além da faixa máxima, a Lotomania também distribui premiações para apostas com 19, 18, 17, 16 e 15 acertos.

Um dos grandes diferenciais da loteria é a existência da faixa de premiação para quem não acerta nenhuma dezena sorteada. Conhecida como “0 acertos”, essa categoria costuma oferecer uma das maiores recompensas do concurso, ficando geralmente atrás apenas do prêmio principal. Essa característica torna a Lotomania uma modalidade única entre as loterias administradas pela Caixa.