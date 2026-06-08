Os torcedores brasileiros que sonham com a conquista do hexa na Copa do Mundo de 2026 precisam acreditar em uma quebra de tabu gigantesca. Isso porque nunca antes na história do principal torneio de futebol do planeta uma seleção conquistou o título tendo um técnico estrangeiro à beira do gramado.

Considerando as 22 edições realizadas até hoje, de 1930 a 2022, o país vencedor sempre teve um treinador da mesma nacionalidade. Profissionais de outras origens comandaram selecionados diferentes em diversos momentos da história, mas jamais conseguiram conduzir o time ao objetivo mais importante: a taça.

Ou seja, Carlo Ancelotti se tornaria o primeiro técnico a alcançar o feito. Para os torcedores mais otimistas, a visão de que os tabus existentes no esporte bretão estão aí para serem quebrados. Já para os mais supersticiosos e pessimistas, esse é um indicativo nada agradável do que pode estar por vir.

Além do italiano no comando canarinho, outras 27 seleções contam com treinadores estrangeiros em seus bancos de reservas. São os casos de Portugal, treinada pelo espanhol Roberto Martínez, e da Inglaterra, treinada pelo alemão Thomas Tuchel, consideradas duas forças na briga pelo título.

Créditos: @rafaelribeirorio / CBF

Copa do Mundo de 2026 será a 1ª sem técnicos brasileiros

Uma curiosidade a respeito desta edição do Mundial é que nenhum dos 48 países presentes na disputa tem um técnico brasileiro. Pela primeira vez na história não teremos um ‘brazuca’, seja à frente do time verde e amarelo ou de outro selecionado.

Existia a chance de Sylvinho, ex-técnico da Albânia, ser esse representante. Contudo, a equipe europeia foi eliminada na repescagem, em março, e o ex-jogador deixou o cargo.

Os cinco técnicos brasileiros campeões do mundo são: Vicente Feola (1958), Aymoré Moreira (1962), Mário Jorge Lobo Zagallo (1970), Carlos Alberto Parreira (1994) e Luiz Felipe Scolari (2002).