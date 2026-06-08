O concurso 7045 da Quina foi sorteado na noite desta segunda-feira (8) e colocou em disputa um prêmio estimado em R$ 7,5 milhões para o apostador que acertasse as cinco dezenas sorteadas.

A premiação milionária despertou o interesse de milhares de jogadores em todo o Brasil, que realizaram suas apostas e acompanharam o resultado com a expectativa de faturar o prêmio principal.

Os números sorteados foram:

17 – 13 – 71 – 54 – 12

Veja os números sorteados nos últimos concursos

Quina 7044 (06/06/2026): 02 – 05 – 30 – 54 – 73

Quina 7043 (05/06/2026): 21 – 20 – 29 – 10 – 46

Quina 7042 (03/06/2026): 25 – 60 – 10 – 36 – 13

Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Saiba como fazer aposta na Quina

Para concorrer na Quina, o jogador deve selecionar cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser registradas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa, como o portal oficial das Loterias Caixa e o aplicativo disponível para dispositivos móveis.

O resgate dos prêmios varia de acordo com o valor recebido. Premiações de até R$ 2.428,79 podem ser sacadas diretamente em casas lotéricas autorizadas. Já os valores superiores a esse limite exigem retirada em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação dos documentos necessários.

Os concursos da Quina acontecem regularmente e são transmitidos ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Além disso, os resultados também podem ser acompanhados pela programação da RedeTV!, ampliando as opções para que os apostadores acompanhem os sorteios em tempo real.