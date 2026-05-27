O sorteio do concurso 2929 da Lotomania ocorreu na quarta-feira (27).

Os números sorteados foram: 83 – 15 – 60 – 51 – 16 – 43 – 72 – 87 – 27 – 57 – 71 – 50 – 68 – 90 – 19 – 93 – 54 – 89 – 85 – 14.

Detalhes dos prêmios menores

O próximo sorteio da Lotomania estava programado para acontecer na quarta-feira, 27 de maio de 2026, às 21h. Para participar, o apostador escolhe 50 números entre os 100 disponíveis no volante. O sistema também oferece a opção de marcar menos números e deixar que o sistema complete automaticamente.

O valor da aposta era fixo em R$ 3,00 para 50 números, e as apostas podiam ser feitas em casas lotéricas ou online. A Lotomania oferecia diferentes modalidades para os apostadores. Na opção Teimosinha, era possível concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos.

Os sorteios eram realizados três vezes por semana, sempre às segundas, quartas e sextas-feiras, às 21h. Essa frequência de sorteios proporcionou aos apostadores várias oportunidades de ganhar, incentivando a participação contínua no jogo.