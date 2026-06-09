O concurso 3016 da Mega-Sena foi sorteado na noite de terça-feira (9), às 21h, e ofereceu um prêmio estimado em quase R$ 3,5 milhões para quem acertasse as seis dezenas sorteadas.

A possibilidade de conquistar a quantia milionária atraiu a atenção de apostadores de todas as regiões do Brasil, que registraram suas apostas e acompanharam o resultado com a esperança de faturar o prêmio principal.

Como costuma ocorrer em concursos com valores elevados, a expectativa em torno do sorteio foi grande e movimentou tanto as lotéricas quanto os canais digitais de apostas.

Os números sorteados foram:

55 – 52 – 19 – 33 – 11 – 60

Últimos Resultados da Mega-Sena

Mega-Sena 3015 (06/06/2026): 09 – 18 – 26 – 31 – 53 – 58

Mega-Sena 3014 (02/06/2026): 27 – 30 – 35 – 40 – 44 – 58

Mega-Sena 3013 (30/05/2026): 02 – 14 – 21– 22 – 34 – 44

Mega-Sena 3012 (28/05/2026): 49 – 17 – 05 – 41 – 07 – 42

Mega-Sena 3011 (26/05/2026): 02 – 05 – 27 – 36 – 40 – 60

Mega-Sena 3010 (23/05/2026): 03 – 30 – 33 – 35 – 45 – 47

Mega-Sena 3009 (16/05/2026): 04 – 06 – 08 – 18 – 21 – 30

Mega-Sena 3008 (14/05/2026): 11 – 12 – 14 – 20 – 42 – 44

Mega-Sena 3007 (12/05/2026): 17 – 19 – 27 – 32 – 38 – 44

Mega-Sena 3006 (09/05/2026): 25 – 42 – 45 – 48 – 50 – 60

Veja como fazer a aposta no famoso concurso da Caixa

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve selecionar seis números entre as 60 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais disponibilizados pela Caixa Econômica Federal.

O pagamento dos prêmios varia conforme o valor conquistado. Quantias de até R$ 2.428,79 podem ser retiradas diretamente em lotéricas autorizadas. Já os valores superiores a esse limite devem ser resgatados em agências da Caixa, mediante apresentação dos documentos exigidos para identificação do ganhador.

Os sorteios da Mega-Sena são realizados com transmissão ao vivo, permitindo que os apostadores acompanhem o resultado em tempo real. Além da exibição na programação da RedeTV!, os concursos também podem ser assistidos pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook.