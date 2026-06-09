O concurso 3706 da Lotofácil foi sorteado na noite desta terça-feira (9) e colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 2 milhões para os apostadores que conseguissem acertar as 15 dezenas sorteadas.

A expectativa em torno da bolada atraiu a atenção de milhares de participantes em todo o Brasil, já que o valor figurava entre os maiores oferecidos recentemente pela modalidade. Com a possibilidade de mudar de vida com uma única aposta, o sorteio movimentou lotéricas e plataformas digitais em todo o país.

Os números sorteados foram:

01 – 06 – 15 – 08 – 04 – 10 – 16 – 22 – 18 – 12 – 14 – 25 – 21 – 24 – 09

Uma das modalidades mais apreciadas pelo apostadores

Considerada uma das modalidades mais populares das loterias da Caixa, a Lotofácil costuma reunir um grande número de apostadores devido às chances de premiação mais atrativas quando comparadas a outros jogos. Essa característica faz com que a modalidade mantenha alta procura em praticamente todos os concursos.

Quando os valores acumulados atingem montantes expressivos, como ocorreu nesta edição, o interesse do público tende a aumentar ainda mais, impulsionando o volume de apostas em todo o país e elevando a expectativa dos participantes em busca do prêmio milionário.

Veja os resultados dos últimos sorteios

3705 (08/06/2026): 16 – 06 – 25 – 04 – 18 – 21 – 01 – 14 – 03 – 15 – 08 – 24 – 22 – 10 – 20

3704 (06/06/2026): 01 – 03 – 04 – 09 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 19 – 20 – 22 – 23 – 25

3703 (05/06/2026): 24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

Para apostar na Lotofácil, o participante deve escolher de 15 a 20 números entre as 25 dezenas disponíveis no volante. À medida que mais números são selecionados, o valor da aposta aumenta, assim como as probabilidades de conquistar uma premiação.

Um dos diferenciais da modalidade é a existência de diversas faixas de premiação. Além do prêmio principal para quem acerta as 15 dezenas sorteadas, também recebem valores os apostadores que fazem 11, 12, 13 ou 14 acertos.

Essa característica torna a Lotofácil uma das loterias mais atrativas do país, já que oferece mais oportunidades de premiação e costuma despertar o interesse de milhões de jogadores em cada concurso.