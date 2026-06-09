O sexto menor país da Europa se transformou em um dos destinos mais procurados por quem busca fazer compras no continente. Apesar do tamanho reduzido, a pequena nação recebe milhões de visitantes todos os anos e ficou conhecida por um apelido bastante curioso.

Andorra é chamada de “Paraguai da Europa” por praticar impostos mais baixos do que os encontrados em grande parte dos países europeus. Com isso, diversos produtos podem ser vendidos por preços mais acessíveis, o que tornou o principado uma referência para turistas interessados em economizar nas compras.

Localizado entre a França e a Espanha, o país é reconhecido como um Estado soberano desde 1993. Encravado na Cordilheira dos Pireneus, Andorra ocupa a sexta posição entre os menores países da Europa e possui características que o diferenciam de outras nações da região.

Uma das particularidades está na chefia de Estado. O sistema local prevê dois chefes de Estado ao mesmo tempo, função exercida pelo presidente da França e pelo bispo de Urgell, na Espanha.

A localização estratégica também influencia a vida no principado. Embora o catalão seja a língua oficial, o espanhol e o francês são amplamente falados, refletindo a proximidade com os dois países vizinhos.

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Por que Andorra atrai tantos visitantes

Essa diferença tributária permite que diversos produtos sejam vendidos por valores mais acessíveis. Eletrônicos, perfumes, cosméticos, joias, relógios, roupas e até mesmo bebidas alcoólicas estão entre os itens mais procurados por quem visita o país em busca de economia.

Apesar de possuir apenas 468 quilômetros quadrados e uma população próxima de 84 mil habitantes, Andorra recebe mais de 9 milhões de visitantes por ano. Embora também conte com estações de esqui, é justamente o comércio o principal responsável por movimentar o turismo local e sustentar a comparação frequente com o Paraguai.