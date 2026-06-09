Na noite desta terça-feira (9), foi realizado o sorteio do concurso 2401 da Timemania, que colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 34,5 milhões. O evento aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, e mobilizou a atenção de milhares de apostadores em todo o país, interessados na oportunidade de conquistar a bolada milionária.

Os números sorteados foram:

01 – 40 – 08 – 10 – 50 – 63 – 38

Time do coração: Sampaio Corrêa

Últimos resultados da Timemania

Concurso 2400: 22 – 47 – 51 – 57 – 58 – 64 – 73 / Time do coração: Ypiranga-RS

Concurso 2399: 02- 10 – 14 – 33- 37 – 57 – 62 / Time do coração: Ypiranga-RS

Concurso 2398: 11- 29 – 40 – 47- 48- 53- 70 / Time do coração: Grêmio-RS

Como registrar as apostas no concurso?

Os interessados em concorrer ao próximo sorteio da Timemania já podem registrar suas apostas. Os jogos podem ser realizados em qualquer casa lotérica do país ou de forma digital, por meio do site e do aplicativo oficial da Caixa. As apostas são aceitas até as 19h do dia do sorteio, ampliando as oportunidades para quem deseja tentar a sorte na disputa pelo prêmio acumulado.

A dinâmica da Timemania é simples: o participante deve escolher 10 números entre os 80 disponíveis no volante e indicar um Time do Coração. Há premiações para quem acertar de três a sete dezenas sorteadas, além de uma faixa específica para os apostadores que acertarem o time selecionado no concurso.