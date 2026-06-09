O concurso 7046 da Quina foi realizado na noite desta terça-feira (9), oferecendo um prêmio estimado em R$ 8,6 milhões para quem conseguisse acertar as cinco dezenas sorteadas.

A possibilidade de conquistar a quantia milionária movimentou apostadores de todas as regiões do país, que registraram seus jogos e acompanharam o sorteio com a expectativa de levar o prêmio principal.

Como costuma ocorrer quando há valores elevados em disputa, a premiação despertou grande interesse entre os participantes, aumentando a procura por apostas tanto nas casas lotéricas quanto pelos canais digitais da Caixa.

Os números sorteados foram:

37 – 02 – 68 – 12 – 76

Confira os números sorteados nos últimos concursos

Quina 7045 (08/06/2026): 17 – 13 – 71 – 54 – 12

Quina 7044 (06/06/2026): 02 – 05 – 30 – 54 – 73

Quina 7043 (05/06/2026): 21 – 20 – 29 – 10 – 46

Quina 7042 (03/06/2026): 25 – 60 – 10 – 36 – 13

Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Número de vencedores no último sorteio (8/6)

O concurso mais recente da Quina não teve vencedores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e a estimativa para o próximo sorteio subiu para R$ 8,5 milhões. Nenhuma aposta conseguiu acertar as cinco dezenas sorteadas, fazendo com que o prêmio principal permanecesse acumulado para o próximo concurso.

Apesar disso, milhares de apostadores foram contemplados nas demais faixas de premiação. Ao todo, 90 apostas acertaram quatro números e cada uma receberá R$ 5.267,81.

Já os jogadores que fizeram três acertos somaram 5.510 apostas ganhadoras, com prêmio individual de R$ 81,94. Na faixa de dois acertos, 122.364 apostas foram premiadas, garantindo o valor de R$ 3,69 para cada bilhete vencedor.