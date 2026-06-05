O concurso 7043 da Quina foi realizado na noite desta sexta-feira (5), com prêmio estimado em R$ 19,3 milhões para quem acertasse as cinco dezenas sorteadas.

A quantia expressiva mobilizou milhares de apostadores em todo o país, que registraram suas apostas e acompanharam o sorteio na expectativa de conquistar a premiação máxima.

Os números sorteados foram:

21 – 20 – 29 – 10 – 46

Confira os números sorteados nos últimos concursos

Quina 7042 (03/06/2026): 25 – 60 – 10 – 36 – 13

Quina 7041 (02/06/2026): 56 – 28 – 49 – 75 – 25

Quina 7040 (01/06/2026): 05 – 23 – 52 – 56 – 67

Quina 7039 (30/05/2026): 12– 15 – 16 – 67 – 80

Quina 7038 (29/05/2026): 31 – 73 – 39 – 02 – 64

Quina 7037 (28/05/2026): 26 – 55 – 42 – 09 – 66

Quina 7036 (27/05/2026): 15 – 42 – 63 – 66 – 77

Quina 7035 (26/05/2026): 14 – 15 – 48 – 58 – 73

Quina 7034 (25/05/2026): 12 – 21 – 74 – 77 – 79

Quina 7033 (23/05/2026): 01 – 29 – 32 – 33 – 56

Saiba como fazer a sua aposta na Quina

Para participar da Quina, o apostador precisa escolher cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no volante. As apostas podem ser feitas até as 20h do dia do sorteio, tanto nas casas lotéricas credenciadas quanto pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site oficial das Loterias Caixa e o aplicativo para smartphones.

O pagamento dos prêmios varia conforme o valor conquistado. Quantias de até R$ 2.428,79 podem ser retiradas em qualquer lotérica autorizada. Já os prêmios superiores a esse limite devem ser resgatados exclusivamente em uma agência da Caixa Econômica Federal, mediante apresentação da documentação exigida.

Os sorteios da Quina são realizados regularmente e contam com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Caixa no YouTube e no Facebook. Os resultados também podem ser acompanhados pela programação da RedeTV!, oferecendo mais opções para que os apostadores acompanhem a loteria.