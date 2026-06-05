O concurso 3703 da Lotofácil foi sorteado na noite desta sexta-feira (5), a partir das 21h, com um prêmio principal estimado em R$ 10 milhões. A quantia atraiu a atenção de milhares de apostadores de todo o Brasil, que fizeram suas apostas na esperança de acertar as dezenas e levar a bolada para casa.

Considerada uma das loterias mais queridas do país, a Lotofácil costuma registrar alta participação justamente por oferecer maiores probabilidades de ganho em relação a outras modalidades, principalmente quando o prêmio acumula valores milionários como neste sorteio.

Os números sorteados foram:

24 – 01 – 09 – 08 – 05 – 14 – 23 – 25 – 17 – 15 – 10 – 03 – 21 – 07 – 22

Confira os resultados dos últimos sorteios

3702 (03/06/2026): 15 – 13 – 02 – 18 – 09 – 14 – 16 – 23 – 05 – 03 – 25 – 22 – 17 – 21 – 20

3701 (02/06/2026): 10 – 07 – 02 – 25 – 14 – 22 – 23 – 08 – 01 – 04 – 24 – 13 – 09 – 17 – 12

3700 (01/06/2026): 01 – 03 – 07 – 08 – 09 – 10 – 12 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 23 – 25

3699 (30/05/2026): 01– 02 – 03 – 05 – 06 – 08 – 09 – 11 – 14 – 18 – 20 – 21 – 22 – 24 – 25

3698 (29/05/2026): 08 – 20 – 21 – 16 – 07 – 18 – 12 – 01 – 05 – 10 – 13 – 03 – 09 – 06 – 23

3697 (28/05/2026): 01 – 05 – 06 – 07 – 09 – 10 – 13 – 15 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 24 – 25

3696 (27/05/2026): 02 – 03 – 05 – 06 – 07 – 09 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 19 – 21 – 23 – 24

3695 (26/05/2026): 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 08 – 09 – 13 – 15 – 17 – 18 – 21 – 22 – 23 – 24

3694 (25/05/2026): 02 – 04 – 05 – 07 – 08 – 09 – 13 – 14 – 17 – 18 – 19 – 20 – 22 – 23 – 24

3693 (23/05/2026): 01 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 25

Como fazer sua aposta na Lotofácil?

Para jogar, o apostador precisa marcar de 15 a 20 números entre os 25 disponíveis no volante. Quanto maior for a quantidade de dezenas escolhidas, maior será o preço da aposta e também as probabilidades de ganhar.

A Lotofácil premia os participantes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números, o que gera várias faixas de premiação. A modalidade ainda oferece recursos que facilitam e deixam o preenchimento do bilhete mais simples e prático:

Surpresinha: o sistema seleciona os números de forma automática, sem que o apostador tenha que escolher as dezenas manualmente.

Teimosinha: permite que a mesma aposta participe de vários concursos seguidos. É possível repetir o jogo por 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 18 ou até 24 sorteios consecutivos.

A aposta mínima da Lotofácil, com 15 números, custa R$ 3,50. O valor da aposta sobe conforme a quantidade de dezenas marcadas pelo apostador.