O concurso 2933 da Lotomania, realizado na noite desta sexta-feira (5), às 21h, colocou em jogo um prêmio estimado em R$ 1 milhão. Uma premiação que chama atenção e capaz de mudar a vida de milhões de brasileiros.

Os números sorteados foram:

04 – 33 – 65 – 27 – 81 – 19 – 49 – 36 – 25 – 00 – 96 – 61 – 10 – 23 – 88 – 76 – 37 – 41 – 09 – 12

Veja os resultados dos últimos sorteios do concurso:

Concurso 2932: 01, 05, 12, 14, 21, 27, 33, 47, 55, 63, 66, 67, 68, 69, 70, 73, 77, 82, 91, 00

Concurso 2931: 01, 16, 30, 32, 45, 49, 52, 56, 60, 62, 64, 71, 73, 75, 78, 82, 84, 86, 93, 96

Concurso 2930: 03, 06, 10, 12, 14, 15, 17, 21, 22, 27, 37, 39, 40, 41, 43, 47, 48, 50, 64, 33

Concurso 2929: 14, 15, 16, 19, 27, 43, 50, 51, 54, 57, 60, 68, 71, 72, 83, 85, 87, 89, 90, 93

Concurso 2928: 07, 12, 18, 22, 24, 35, 37, 42, 58, 59, 61, 63, 71, 74, 75, 77, 79, 91, 98, 99

Concurso 2927: 03, 04, 06, 11, 29, 31, 44, 45, 46, 51, 53, 57, 60, 67, 68, 69, 76, 78, 84, 91

Concurso 2926: 01, 02, 09, 11, 19, 27, 35, 43, 50, 61, 64, 65, 69, 72, 74, 75, 82, 89, 91, 93

Concurso 2925: 11, 12, 14, 24, 31, 33, 41, 45, 62, 63, 68, 69, 71, 72, 75, 77, 89, 92, 98, 00

Concurso 2924: 04, 05, 12, 13, 22, 25, 26, 31, 48, 53, 55, 67, 69, 78, 82, 84, 85, 88, 99, 00

Concurso 2923: 02, 05, 06, 10, 11, 14, 18, 31, 33, 47, 48, 61, 63, 68, 77, 79, 82, 88, 93, 95

Como apostar na Lotomania?

Para apostar nos concurso da Lotomania, é necessário registrar a aposta em uma casa lotérica credenciada pela Caixa Econômica Federal. A aposta simples custa R$ 3,00 e consiste na escolha de 50 números entre os 100 disponíveis no volante. Também é possível marcar menos de 50 dezenas; nesse caso, o sistema completa automaticamente os números restantes.

Em cada concurso da Lotomania, são sorteadas 20 dezenas entre as 100 existentes. O prêmio principal é destinado ao apostador que acertar todos os 20 números sorteados. Além disso, a modalidade contempla faixas de premiação para quem obtiver 19, 18, 17, 16 ou 15 acertos.

Um dos diferenciais da Lotomania é a premiação para quem não acerta nenhuma das dezenas sorteadas. Conhecida como faixa de 0 acertos, ela costuma oferecer o segundo maior prêmio de cada concurso, tornando a modalidade única entre as loterias da Caixa.