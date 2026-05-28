Na noite desta quinta feira (28) ocorreu o sorteio da Timemania 2396, realizado em São Paulo, com prêmio principal de R$ 31 milhões. O concurso aconteceu no Espaço da Sorte e atraiu a atenção de muitos apostadores. Os números sorteados foram:

53 – 12 – 26 – 70 – 01 – 15 – 64

Time do coração: 03, Amazonas.

Próximos passos para os apostadores

Os vencedores utilizaram diferentes meios para registrar suas apostas, incluindo canais digitais e lotéricas.

Os cidadãos interessados em participar do próximo sorteio podem registrar suas apostas. Os volantes estão disponíveis em todas as lotéricas do Brasil, além da possibilidade de apostas online pelo site ou aplicativo da Caixa.

O prazo para registrar os palpites encerra às 19h do dia do sorteio, permitindo que mais pessoas tenham a chance de concorrer ao prêmio acumulado. A mecânica do jogo é simples: o apostador escolhe dez números entre os 80 disponíveis e um Time do Coração, podendo ganhar prêmios ao acertar de três a sete números ou o time sorteado.