O Santos recebeu uma importante sanção da Fifa e está impedido de registrar novos jogadores após ser incluído na lista de clubes punidos pela entidade máxima do futebol. A medida foi aplicada em razão de uma pendência financeira com o Monaco, da França, relacionada à contratação do volante Jean Lucas.

De acordo com a decisão, o clube da Vila Belmiro ficará impossibilitado de realizar contratações por até três janelas de transferências. A restrição poderá ser encerrada antes desse prazo caso a diretoria quite a dívida de 2,032 milhões de euros, valor que corresponde a aproximadamente R$ 12 milhões na cotação atual.

O caso se arrasta desde 2025. Na ocasião, a Fifa condenou o Santos pelo débito, e o clube buscou reverter a decisão por meio de recurso na Corte Arbitral do Esporte (CAS), considerada a instância máxima da Justiça esportiva internacional. Entretanto, no fim de maio deste ano, o tribunal manteve a decisão da entidade, confirmando a punição. Jean Lucas, pivô da disputa, atualmente defende o Bahia.

Enquanto o Santos enfrenta dificuldades nos bastidores, o São Paulo vive um momento distinto no mercado da bola. O Tricolor Paulista confirmou oficialmente a contratação do atacante Victor Sá, reforçando o elenco para a sequência da temporada.

Aos 32 anos, Victor Sá assinou contrato definitivo com o clube até o encerramento da temporada de 2029. O atacante estava no Krasnodar, da Rússia, onde seu vínculo foi encerrado em 30 de junho, ficando livre para acertar com outra equipe.

Apesar do anúncio, o jogador só poderá atuar oficialmente após a abertura da janela de transferências, marcada para o dia 20 de julho. A expectativa da diretoria são-paulina é que o atacante amplie as opções ofensivas do técnico e contribua com sua experiência para os desafios do restante da temporada, enquanto o Santos busca resolver a pendência para voltar a contratar normalmente.