Enquanto está de olho em atacante do Vasco da Gama, o São Paulo recebeu duas propostas por um de seus defensores. Cria das categorias de base do clube paulista, o lateral-direito Maik, de 21 anos de idade, desperta o interesse do mercado estrangeiro.

Segundo informações do portal ‘ge’, times da Ucrânia e Emirados Árabes Unidos fizeram contato com a diretoria são-paulina para tentar um empréstimo. Nenhuma das investidas contempla compensação financeira. Ainda assim, o Tricolor analisa a possibilidade de liberar o jovem e fazer dinheiro no futuro.

Por conta de problemas disciplinares, o defensor foi afastado do elenco principal e tem treinado separadamente desde maio. Em um primeiro momento, ele não fazia parte da lista de sete jogadores negociáveis. Mas, diante do interesse estrangeiro, uma negociação pode acontecer nesta janela de transferências do meio do ano.

Embora não envolva compensação financeira, uma saída representaria um alívio importante na folha salarial. O SP atravessa um momento complicado e qualquer economia é válida. O contrato de Maik, vale lembrar, é válido até maio de 2028.

Créditos: Rubens Chiri/saopaulofc.net

São Paulo quer atacante do Vasco da Gama

Enquanto não define a situação do defensor, o Tricolor Paulista mira possíveis reforços no mercado da bola. Um deles é Marino Hinestroza, que pode estar de saída do Vasco na janela de transferências que abre em julho e se estenderá até setembro.

O ataque é uma das prioridades da comissão técnica de Dorival Júnior e, por isso, o ponta colombiano é visto com bons olhos. Apesar de ter sido contratado no começo da temporada e ter um longo contrato, o atleta não se firmou em São Januário e vem tendo o futuro discutido nas últimas semanas.

Criticado pela torcida, ele teria entrado em atrito com o técnico Renato Portaluppi nos bastidores. Para tirá-lo do Atlético Nacional, em janeiro, o Gigante da Colina topou desembolsar cerca de R$ 30 milhões.