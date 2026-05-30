A semana começou de forma positiva para estudantes beneficiários do Pé-de-Meia nascidos em novembro e dezembro. Isso porque o novo pagamento do programa já tem data definida, justamente dentro do calendário divulgado para a parcela de maio.

O Ministério da Educação (MEC) confirmou que os depósitos da terceira parcela do incentivo frequência começaram nesta segunda-feira (25). O valor de R$ 200 será pago aos alunos que mantiveram pelo menos 80% de presença nas aulas entre março e abril.

No entanto, os estudantes nascidos em novembro e dezembro terão o dinheiro liberado apenas em 1º de junho. Antes disso, os pagamentos seguem uma divisão organizada conforme o mês de nascimento dos beneficiários do programa federal.

Além do incentivo frequência, o MEC também poderá liberar parcelas do incentivo matrícula de 2026 e do incentivo conclusão de 2025. Isso vale para estudantes que tiveram informações escolares corrigidas ou enviadas pelas redes de ensino onde estão matriculados.

Créditos: Divulgação/MEC

Quem pode receber os valores do Pé-de-Meia

A participação acontece automaticamente para alunos da rede pública inscritos no Cadastro Único de Programas Sociais do governo federal, o CadÚnico. Além disso, a renda familiar deve ser de até meio salário mínimo por pessoa.

Também é necessário ter CPF regular e frequência mínima de 80% nas aulas. O programa atende estudantes entre 14 e 24 anos no ensino médio regular, além de alunos da educação de jovens e adultos (EJA) entre 19 e 24 anos.

Segundo o MEC, o Pé-de-Meia já alcançou 6 milhões de estudantes desde 2024. Considerando todas as parcelas e até mesmo o adicional de R$ 200 pela participação no Enem, os valores pagos ao longo do período podem chegar a R$ 9.200 por aluno.