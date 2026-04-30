A semana termina com uma boa notícia para os beneficiários do Bolsa Família, especialmente aqueles com o NIS final 0. O pagamento referente a esse grupo ocorrerá nesta quinta, 30 de abril de 2026.

Os pagamentos do Bolsa Família em abril de 2026 foram programados entre os dias 16 e 30 do mês, seguindo a ordem do último dígito do NIS (Número de Identificação Social). Essa organização permite que os beneficiários saibam exatamente quando receberão seus valores.

O programa realiza os pagamentos nos dez últimos dias úteis do mês, o que facilita o planejamento financeiro das famílias assistidas. Em dezembro, há uma exceção, pois o calendário é antecipado para que os pagamentos sejam concluídos antes do Natal, com o encerramento no dia 23. Para abril, as datas de pagamento são as seguintes:

Final do NIS 1: 16/04

Final do NIS 2: 17/04

Final do NIS 3: 20/04

Final do NIS 4: 22/04

Final do NIS 5: 23/04

Final do NIS 6: 24/04

Final do NIS 7: 27/04

Final do NIS 8: 28/04

Final do NIS 9: 29/04

Final do NIS 0: 30/04

Cálculo do Valor da Parcela

O valor que cada beneficiário recebe é calculado com base em diferentes benefícios que fazem parte do programa. A Renda de Cidadania (BRC) garante R$ 142 por integrante da família, enquanto o Benefício Complementar (BCO) assegura uma renda mínima de R$ 600 por domicílio.

Os benefícios específicos incluem o Benefício Primeira Infância (BPI), que paga R$ 150 por criança de até 6 anos; o Benefício Variável Familiar (BVF), que concede R$ 50 para gestantes e jovens de 7 a 17 anos; e o Benefício Variável Nutriz (BVN), que oferece R$ 50 por bebê de até 7 meses.

Para ter direito ao Bolsa Família, as famílias devem ter uma renda de até R$ 218 por pessoa e estar inscritas no CadÚnico. O cadastramento é realizado nos postos de atendimento da assistência social dos municípios.