A moda dos calçados dos anos 90 está ressurgindo, trazendo de volta um sapato icônico. A tendência, que fez sucesso na década de 1990, agora ganha nova vida, especialmente entre as mulheres que buscam incorporar esse estilo em suas vestimentas diárias.

A popularidade das botas de joelho se destaca, sendo uma escolha versátil para diferentes ocasiões, incluindo o ambiente de trabalho. A questão de como usar botas de forma estilosa no trabalho é relevante, uma vez que a moda masculina e feminina tem se tornado mais fluida.

Para mulheres que utilizam trajes formais, como terninhos ou saias, as botas de cano alto podem ser uma opção atraente. A combinação de saias plissadas ou saias de tartan com camisas elegantes pode criar um visual que remete ao estilo corporativo, sem perder a modernidade.

Ao escolher as botas, é essencial optar por um modelo que se ajuste confortavelmente abaixo do joelho e que não restrinja o movimento das panturrilhas. Essa atenção ao conforto é fundamental para garantir que o uso das botas se mantenha prático ao longo do dia.

Estilos e combinações

As botas de cano alto podem ser combinadas com diferentes tipos de roupas. Para um visual mais casual, é possível usar calças com as botas, mas se a intenção é destacar o calçado, as saias são uma escolha mais eficaz.

O uso de saias curtas ou midi, especialmente em tons neutros, pode complementar as botas, criando um look equilibrado e elegante. Para as que preferem um toque ousado, uma saia de tartan pode adicionar um elemento de estilo punk, refletindo a estética dos anos 90.

Além disso, ao chegar em casa, muitas optam por trocar as botas por Uggs, um outro clássico da década de 1990. Embora essas botas sejam mais adequadas para o conforto doméstico, sua popularidade persiste, mostrando a influência duradoura dos estilos daquela época.