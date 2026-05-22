Thiago Silva recebeu um convite para encerrar a carreira em um clube que veste vermelho e preto, justamente após ficar livre no mercado da bola. O defensor de 41 anos, no entanto, ainda não definiu qual será o próximo passo da trajetória no futebol.

O zagueiro decidiu não renovar o contrato com o Porto, mesmo existindo inicialmente a possibilidade de uma extensão automática por mais uma temporada. Com isso, o brasileiro encerrou oficialmente a passagem pelo futebol português e agora analisa o futuro com calma.

Segundo as informações divulgadas, o Milan aparece neste momento como o destino mais provável caso Thiago Silva escolha permanecer em atividade. O clube italiano deseja fechar um vínculo de apenas uma temporada, válido até junho de 2027.

A ligação entre o jogador e o Milan pesa bastante nessa possibilidade, até mesmo pelo status de ídolo conquistado durante as três temporadas em que atuou na equipe italiana. Além disso, Thiago Silva mantém uma grande amizade com Zlatan Ibrahimovic, atual diretor desportivo do clube.

Antes de definir qualquer resposta, o experiente defensor pretende aproveitar o período de férias ao lado da família. O brasileiro também quer descansar e acompanhar os jogos da Copa do Mundo antes de tomar uma decisão definitiva sobre a carreira.

Créditos: Lucas Merçon/Fluminense

Futuro fora dos gramados também é avaliado

Por outro lado, a aposentadoria também segue em análise pelo jogador. Caso escolha encerrar a trajetória como atleta profissional, Thiago Silva pretende reforçar os estudos para conseguir todas as licenças necessárias para atuar como treinador na Inglaterra.

Inclusive, o ex-zagueiro da seleção brasileira já recebeu um convite para trabalhar na estrutura do Chelsea, clube que defendeu entre 2020 e 2024. Dessa forma, o defensor avalia diferentes caminhos antes de anunciar oficialmente qual será o próximo capítulo da carreira.