Quem é beneficiário do Bolsa Família sempre está atento a informações referentes ao pagamento. Pegando gancho neste assunto, existe um meio que facilita a vida de qualquer inscrito no programa na hora de checar valores.

Os beneficiários do Bolsa Família podem consultar informações do programa utilizando apenas o número do CPF. A consulta permite verificar se a família está cadastrada, conferir o valor do benefício, acompanhar o calendário de pagamentos e obter outras informações importantes sobre o auxílio.

O acesso aos dados é gratuito e pode ser realizado por meio de aplicativos, plataformas digitais e canais de atendimento oficiais do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal. Dessa forma, não é necessário comparecer a uma agência bancária para acompanhar a situação do benefício.

Créditos: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Como consultar o Bolsa Família através do CPF

As informações podem ser acessadas pelos seguintes canais oficiais:

Aplicativo Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Aplicativo Cadastro Único;

Portal Cidadão da Caixa;

Central de Atendimento da Caixa, pelo telefone 111;

Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, pelo telefone 121.

Para utilizar os aplicativos, o beneficiário deve informar o CPF e acessar a conta com a senha cadastrada no Gov.br ou nos serviços da Caixa.

Quais informações podem ser consultadas?

Por meio das plataformas oficiais, é possível acompanhar diversos dados relacionados ao benefício, incluindo:

Situação cadastral no programa;

Valor da parcela mensal;

Datas de pagamento;

Benefícios complementares;

Histórico de depósitos;

Informações do Cadastro Único.

Os sistemas também permitem verificar eventuais bloqueios, suspensões ou cancelamentos do benefício.

Atualização cadastral é importante para todos os beneficiários

O Governo Federal recomenda que os beneficiários mantenham os dados do Cadastro Único sempre atualizados. Mudanças de endereço, renda, composição familiar ou outras informações relevantes devem ser comunicadas ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) mais próximo.

Também é importante informar alterações como troca de telefone, mudança de escola dos filhos, nascimento ou falecimento de integrantes da família e qualquer variação na renda familiar. A atualização periódica dos dados ajuda a evitar bloqueios e interrupções no pagamento do Bolsa Família.

Os pagamentos do programa são organizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) do responsável familiar. Por isso, é fundamental acompanhar o calendário divulgado pelos canais oficiais para saber a data correta de liberação do benefício.

Antes de fornecer informações pessoais, os beneficiários devem confirmar que estão utilizando apenas aplicativos, sites e canais oficiais do Governo Federal ou da Caixa Econômica Federal.

As autoridades também alertam para tentativas de golpe envolvendo falsas consultas ao Bolsa Família. Por isso, é importante desconfiar de mensagens, links ou contatos que solicitem dados pessoais fora dos canais oficiais.