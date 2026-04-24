O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) tomou uma decisão importante em relação ao voto de presos provisórios nas eleições de 2026. Em uma sessão realizada no dia 23 de março, os ministros decidiram, de forma unânime, que o trecho da Lei Antifacção que proíbe o voto desses indivíduos não será aplicado.

O relator do caso, ministro Antônio Carlos Ferreira, destacou que a aplicação da norma violaria o princípio da anualidade, que está previsto na Constituição. Esse princípio estabelece que mudanças nas regras eleitorais devem ser aprovadas até um ano antes das eleições para que possam ser válidas.

Assim, a implementação da proibição do voto de presos provisórios em 2026 não seria adequada, já que a Lei Antifacção foi sancionada apenas sete meses antes do pleito. Além da questão temporal, o relator também mencionou as dificuldades técnicas e administrativas que surgiriam com a aplicação da norma.

A falta de tempo para adaptar os sistemas e reorganizar os mecanismos de coleta e validação de dados poderia comprometer a integridade do processo eleitoral. Portanto, a decisão do TSE considera não apenas aspectos legais, mas também a viabilidade da execução das normas propostas.

Questões constitucionais em debate

Durante o julgamento, os ministros levantaram preocupações sobre a constitucionalidade da Lei Antifacção, especialmente no que diz respeito ao princípio da presunção de inocência e aos direitos políticos.

A possibilidade de que o Supremo Tribunal Federal (STF) analise esses aspectos foi mencionada, indicando que a discussão sobre a lei pode se estender além do TSE. Essa análise é crucial, pois envolve direitos fundamentais e a proteção dos cidadãos dentro do sistema eleitoral.

Sancionada em março de 2026, a Lei Antifacção visa endurecer o combate a organizações criminosas, aumentando penas, criando novas condutas criminosas e reforçando restrições a benefícios para condenados. Um dos pontos principais da lei é a proibição do alistamento eleitoral e do voto para aqueles que estão presos provisoriamente, mesmo sem condenação definitiva.