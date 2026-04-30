Os trabalhadores afetados pelas chuvas que ocorreram em Santa Catarina em 2025 têm a oportunidade de solicitar o saque do FGTS por Calamidade Pública. O prazo para realizar essa solicitação termina em 7 de maio de 2026. Aqueles que não fizerem o pedido até essa data perderão o direito ao benefício, que pode alcançar até R$ 6.220 por trabalhador.

Essa modalidade de saque é destinada a trabalhadores com vínculo empregatício que residem ou trabalham em municípios que tenham decretado situação de emergência ou calamidade pública, reconhecidos pelo Governo Federal.

Essa medida visa ajudar os trabalhadores que enfrentaram dificuldades em decorrência das fortes chuvas. A cidade de Laguna é um dos municípios que têm direito a esse benefício, refletindo a abrangência da ajuda disponibilizada.

Processo de Solicitação

O processo para solicitar o saque do FGTS é totalmente digital e simples. Os interessados devem baixar ou acessar o aplicativo FGTS, disponível para sistemas Android e iOS. Após abrir o aplicativo, é necessário acessar a opção “Meus Saques” e selecionar a modalidade “Calamidade Pública”.

O saque do FGTS por Calamidade Pública oferece um suporte financeiro crucial para trabalhadores que sofreram com as consequências das chuvas. Muitas pessoas enfrentaram perdas significativas em suas propriedades e bens, e esse auxílio pode ajudar a mitigar os impactos econômicos negativos.

O valor disponível pode ser utilizado para cobrir despesas emergenciais ou para recomeçar após os danos causados pelas enchentes. Para mais informações sobre o saque-calidade e orientações detalhadas, os trabalhadores podem acessar o site oficial do FGTS.

O portal fornece informações adicionais sobre o processo e os requisitos necessários para a solicitação. É essencial que os interessados não deixem para a última hora, considerando que o prazo para solicitar o benefício está se esgotando rapidamente.