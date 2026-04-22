O VAR semiautomático está cada vez mais perto de fazer parte da realidade do futebol brasileiro. Recentemente, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) deu início a fase de testes para implementar a nova tecnologia que chegará por aqui para ajudar a arbitragem do da Série A do Brasileirão 2026.

A iniciativa faz parte de uma parceria entre a entidade máxima do esporte bretão nacional e a Genius. O processo de testes foi iniciado em alguns centros, como na Arena da Baixada, na partida entre Atheltico x Chapecoense, além de Maracanã, Neo Química Arena e Beira-Rio, o mais recente deles.

“Avançamos para uma nova fase, onde realizamos os testes nos jogos. Mas é importante lembrar que esse trabalho não fica restrito ao que acontece dentro de campo. O teste vale para todo o processo, como posicionamento das câmeras, calibração dos equipamentos, a operação online da tecnologia e outros itens. Depois avaliamos internamento todo o processo para uma nova fase de testes para que toda a operação aconteça sem erros”, explicou o responsável pela operação da Genius na América Latina, Guilherme Buso.

Créditos: Reprodução / Fifa

VAR semiautomático deve ser implementado até junho

Segundo o portal ‘ge’, a CBF e a Genius esperam concluir a instalação dos equipamentos nos estádios em junho. A projeção, portanto, é de que o impedimento semiautomático só passe a ser utilizado por aqui após a Copa do Mundo.

Na prática, a estrutura consiste em 27 aparelhos de telefone celular de última geração. Os dispositivos são colocados em pontos estratégicos e ficam responsáveis por gerar uma espécie de “réplica virtual” da partida, com os lances sendo analisados por inteligência artificial.

Todos os aparelhos estão no Brasil, o que deve acelerar o processo de instalação nas próximas semanas. No total, 20 estádios devem receber o sistema nesta temporada, os que são frequentemente usados pelos times da primeira divisão.