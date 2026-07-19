Visando o futuro, o Vasco da Gama oficializou a assinatura do primeiro contrato profissional de uma promessa de suas categorias de base. Enquanto isso, o rival Flamengo trabalha com a possibilidade de vender até três jogadores nessa janela de transferências do meio do ano para encher os cofres.

Conforme divulgou o Cruzmaltino, Nathan Andrade assinou o primeiro contrato profissional de sua promissora carreira no futebol. Agora, o volante tem vínculo válido com a agremiação de São Januário até junho de 2029. Quem sabe, o jovem não seja o próximo a render tanto dentro quanto fora das quatro linhas, em termos financeiros, ao clube futuramente.

Já pelos lados da Gávea, segundo noticiou a ESPN, a ordem é vender três atletas formados nas categorias de base para fazer caixa. São eles o lateral Daniel Sales e os atacantes Lorran e Wallace Yan. A expectativa é fazer algo entre 5 e 10 milhões de euros com o trio na janela.

O intuito é fazer dinheiro com três jogadores que estão sem espaço no plantel e seriam pouco aproveitados na sequência da jornada. Por outro lado, quem deve permanecer como opção para o técnico Leonardo Jardim é o meio-campista Joshua. A diretoria aposta no desenvolvimento do garoto para ter retorno esportivo e financeiro no futuro próximo.

Créditos: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo mira alto no mercado da bola

Enquanto trabalha para negociar os três garotos, o Fla se movimenta no sentido de contratar o meia-atacante Thiago Almada. Ídolo recente da história do Botafogo, o argentino atualmente defende o Atlético de Madrid, da Espanha, mas não deve permanecer por lá.

De acordo com o portal Coluna do Fla, o Mengão já se acertou com o estafe do atleta e agora trabalha para se resolver com a equipe da capital espanhola. O clima é de otimismo em relação a um desfecho positivo após a Copa do Mundo.

Almada está com a Seleção Argentina e vive a expectativa de conquistar o bicampeonato mundial neste domingo (19). Antes do Mais Querido entrar na jogada, o River Plate tinha o interesse em repatriá-lo.