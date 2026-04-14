O Vasco da Gama pode acabar tendo o rebaixamento para a segunda divisão decretado nesta terça-feira (14). E o pior de tudo é que o empurrão final da beira do penhasco pode ser dado pelo Flamengo, maior rival do clube de São Januário.

Nesta terça, às 18h (de Brasília), no Maracanãzinho, os rivais cariocas se enfrentam em partida válida pela penúltima rodada da primeira fase do NBB. Em caso de derrota, o Cruzmaltino terá o descenso confirmado, uma vez que matematicamente não terá mais chances de escapar na última rodada.

O time vascaíno ocupa a lanterna da competição, com uma campanha de apenas cinco vitórias e 31 derrotas. A primeira equipe fora da zona de rebaixamento é o Pato Basquete, que possui sete resultados positivos e 29 negativos. Na rodada final, o Vasco terá pela frente outro clássico, desta vez contra o Botafogo.

Créditos: Mauricio Almeida/Vasco da Gama

A atual temporada do Novo Basquete Brasil marca a inauguração do sistema de rebaixamento. Uma das agremiações mais tradicionais do esporte da bola laranja brasileiro, o Vasco caminha para estar entre os primeiros a caírem nesse novo modelo, um resultado direto da campanha desastrosa feita pela equipe.

Vasco ainda sonha com a permanência

Embora o cenário seja complicado, o Vasco da Gama ainda sonha com a permanência na elite do basquetebol brasileiro. Para isso, é preciso, em primeiro lugar, vencer o maior rival na noite de hoje a qualquer custo.

Um resultado positivo fará o time respirar na tabela de classificação. Além de bater o Flamengo, o Cruzmaltino também precisa superar o Botafogo na última rodada.

Enquanto isso, o Pato e o Osasco, que está na zona de rebaixamento junto com o Vasco, não podem vencer. Os paranaenses entram em quadra para encarar Pinheiros e Paulistano, enquanto os paulistas enfrentam o Mogi das Cruzes.