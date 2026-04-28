Atento ao mercado da bola, o Vasco da Gama avalia as possíveis movimentações para fortalecer o elenco na segunda janela de transferências do ano. Sem poder esbanjar, o clube carioca trabalha com cautela nesse sentido, mirando nomes que possam agregar sem comprometer o planejamento da temporada.

Diante desse cenário, dois jogadores entraram no radar do Gigante da Colina: Igor Gomes, que pertence ao Atlético Mineiro, e Walace, ligado ao Cruzeiro. Embora seja um meia-atacante, Igor é versátil e pode fazer mais de uma função, enquanto Walace é um primeiro volante de origem, de menor mobilidade.

Os dois surgem no horizonte cruzmaltino como oportunidades de mercado, ainda mais o cruzeirense que recentemente foi afastado por indisciplina e dificilmente ficará na agremiação mineira. Contratado com status de grande reforço depois de anos nos gramados europeus, ele não conseguiu se firmar na Raposa.

Créditos: Matheus Lima/Vasco.

A diretoria vascaína, portanto, observa atentamente as situações de ambos projetando possibilidades de avanço. O clube entende que, se quiser sonhar com coisas grandes na temporada, é preciso se reforçar na janela que está por vir. Caso contrário, o cenário será semelhante ao das jornadas anteriores.

O Vasco tem oscilado em 2026. No Campeonato Brasileiro, por exemplo, são apenas 16 pontos conquistados, o que deixa o time na 10ª posição. Até aqui, são quatro vitórias, quatro empates e cinco derrotas, além de 18 gols marcados e 19 sofridos.

Renato Gaúcho quer reforços

Pouco depois de ser contratado, Renato foi questionado a respeito da chegada de reforços e não titubeou. O técnico quer, sim, contar com mais peças de qualidade para fazer a equipe jogar um bom futebol e, consequentemente, conquistar bons resultados.

Portaluppi não pensa em nomes badalados, até porque a condição financeira do Cruzmaltino não permite luxos. Mas ele quer contar com atletas que possam acrescentar e ajudar o Vasco na sequência do calendário.