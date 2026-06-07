Virginia Fonseca ampliou sua presença no mercado imobiliário ao adquirir um apartamento de luxo de 264 m² em um empreendimento avaliado em R$ 650 milhões. O imóvel fica em um prédio que tem Neymar Jr. como sócio e integra um dos projetos de alto padrão mais comentados do litoral brasileiro.

A compra foi realizada no Edify One, localizado em Itapema, Santa Catarina. O empreendimento possui unidades com preços entre R$ 15,9 milhões e R$ 54 milhões, além de opções que vão desde apartamentos de 264 m² até coberturas triplex de 1.000 m², com vagas preparadas para veículos elétricos e esportivos.

A entrada de Virginia no projeto reforça um movimento que vem chamando atenção no setor imobiliário. A participação de personalidades conhecidas em empreendimentos de luxo costuma aumentar o interesse dos compradores e impulsionar a valorização dos imóveis em regiões consideradas estratégicas.

Esse fenômeno é conhecido como “Efeito Halo”, conceito utilizado para explicar como a imagem de pessoas e marcas influencia positivamente a percepção de valor de determinados produtos. Segundo dados citados pela consultoria Savills, a valorização por metro quadrado pode superar em até 54% a média do mercado.

Além disso, a associação de nomes como Neymar Jr. e Virginia também contribui para acelerar as vendas. De acordo com as informações divulgadas, a absorção comercial pode ocorrer até 35% mais rapidamente, fortalecendo ainda mais a posição de Itapema entre os endereços mais valorizados do país.

Créditos: Divulgação/Edify One

Virginia transformou influência digital em negócios milionários

Nascida nos Estados Unidos e criada em Governador Valadares, Virginia começou a produzir conteúdo ainda na adolescência. Com o crescimento nas redes sociais, ela expandiu sua atuação para diferentes áreas, incluindo televisão, gestão de influenciadores e marcas próprias ao lado de nomes como Zé Felipe, Leonardo, Samara Pink e a agência Talismã Digital.

Entre os principais negócios da empresária estão a WePink e a Maria’s Baby. A trajetória também inclui lives de vendas com faturamentos milionários, a estreia no programa Sabadou com Virginia e investimentos em imóveis, startups e outras participações societárias, consolidando um patrimônio construído a partir da força de sua presença digital.