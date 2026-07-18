Lionel Messi é um dos grandes nomes da Copa do Mundo que está chegando ao fim. Falando em término, a carreira do argentino também está acabando, e com isso já fica uma pergunta na cabeça de muitos torcedores: quem será o novo craque e dominar o futebol europeu?

Sobre essa dúvida, um eterno craque de Espanha e Barcelona, tem uma resposta na ponta da língua: estamos falando de Xavi.

Na véspera da semifinal da Copa do Mundo entre Espanha e França, Xavi Hernández fez elogios contundentes a Lamine Yamal e afirmou acreditar que o jovem atacante está destinado a marcar época no futebol mundial.

Campeão do mundo com a Espanha em 2010 e responsável por promover o jogador ao time principal do Barcelona, o ex-treinador comparou a personalidade do atacante à de Lionel Messi e disse que o esporte pode pertencer a Yamal pelos próximos anos.

“Para mim, ele é diferente. Os próximos 15 ou 20 anos pertencem ao Lamine, se ele quiser”, escreveu Xavi em artigo publicado pelo portal The Athletic.

Segundo o ex-meio-campista, o talento de Yamal chamou atenção muito antes da estreia entre os profissionais. Bastou acompanhar uma partida das categorias de base para perceber que o Barcelona tinha em mãos um atleta fora do comum.

“Esse garoto era diferente de todos os outros da idade dele, muito acima dos demais. A diferença era impressionante. Ele praticamente fazia o que queria em campo”, relembrou.

Estreia precoce e grande personalidade

Xavi revelou que insistiu para que Lamine Yamal passasse a treinar com o elenco principal quando tinha apenas 15 anos. Após a regularização contratual do atacante, o treinador decidiu lançá-lo profissionalmente na vitória por 4 a 0 sobre o Real Betis, em abril de 2023.

Além da qualidade técnica, o que mais impressionou Xavi foi a tranquilidade do jovem diante da pressão: “Esse garoto não tem medo de nada. Com o Lamine, eu colocava a mão nas costas e parecia que o coração nem batia. Pensei: ‘Uau, esse cara é muito tranquilo’”, afirmou.

Embora evite comparar diretamente o estilo de jogo de Yamal ao de Messi, Xavi acredita que ambos compartilham uma característica fundamental para atingir o mais alto nível.

“Lamine sabe que é diferente. Assim como Leo sabia que era diferente. Eu os compararia pela personalidade. Ambos sabem que são os melhores, e isso é muito importante”, destacou.