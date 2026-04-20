O YouTube anunciou uma nova funcionalidade que permite aos usuários desativar a exibição de vídeos de Shorts em seu feed. Essa mudança é uma resposta à crescente preocupação com o tempo excessivo que os usuários passam assistindo a esses vídeos curtos, que podem rapidamente consumir muito do tempo disponível.

A opção de limitar a visualização de Shorts foi introduzida para ajudar os usuários a gerenciar melhor seu tempo de uso na plataforma. A nova funcionalidade permite que os usuários configurem um limite de visualização de Shorts para “0 minutos”, efetivamente desativando sua exibição no feed.

O recurso foi inicialmente introduzido em outubro de 2025, quando o YouTube lançou um temporizador que permitia limitar o tempo de visualização a 15, 30 ou 45 minutos, ou até uma ou duas horas por dia. No início de 2026, essa opção foi estendida aos controles parentais para contas de menores, mas o limite mínimo ainda era de 15 minutos.

A liberação da opção “0 minutos”

Com a recente atualização, o YouTube começou a liberar a opção de “0 minutos” globalmente, permitindo que todos os usuários desativem a exibição de Shorts em suas contas. Essa mudança é significativa, pois oferece uma solução prática para aqueles que desejam evitar a distração causada pela visualização contínua de vídeos curtos.

A implementação gradual da nova opção significa que alguns usuários podem precisar aguardar para que o recurso apareça em suas contas. Para desativar a exibição de Shorts no feed do YouTube, os usuários devem seguir alguns passos simples.

Primeiro, é necessário abrir o aplicativo do YouTube em dispositivos Android ou iOS. Após isso, o usuário deve tocar no ícone da sua foto, acessar as configurações e selecionar “Gerenciamento de tempo”. Em seguida, é preciso rolar a tela até encontrar a opção “Limite do Feed dos Shorts” e escolher “0 minutos”. Caso essa opção ainda não esteja disponível, o usuário deverá aguardar a liberação.