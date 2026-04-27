Viajar com o real desvalorizado exige planejamento. Em 2026, a melhor estratégia é escolher países com baixo custo de vida ou moedas ainda mais desvalorizadas, onde o real rende mais. A seguir, estão listados dez países onde o real brasileiro oferece um excelente poder de compra.

Principais países

Argentina: Apesar da inflação, o câmbio paralelo e a desvalorização do peso argentino tornam o consumo de bens e serviços, como jantares e vinhos, bastante acessível. Atualmente, R$ 1,00 pode valer mais de 270 pesos.

Colômbia: O peso colombiano tem um valor de câmbio favorável, com o real valendo entre 770 e 800 pesos. Cidades como Cartagena e Medellín se destacam como destinos caribenhos acessíveis.

Peru: Embora a moeda local, o sol, seja estável, o custo de serviços, alimentação e transporte é consideravelmente menor que no Brasil. Isso possibilita uma viagem de qualidade a preços reduzidos.

Bolívia: Com um dos custos de vida mais baixos da América do Sul, a Bolívia oferece hospedagens e alimentação a preços muito mais baixos do que nas capitais brasileiras.

Vietnã: O real é altamente valorizado no Vietnã, onde R$ 1,00 compra quase 4.800 dongs. É possível encontrar refeições completas por menos de R$ 12,00.

Tailândia: Este destino é popular pela sua infraestrutura e preços acessíveis. R$ 1,00 equivale a cerca de 6 bahts, e a comida de rua é de alta qualidade e muito barata.

Indonésia: Em Bali e outras regiões, R$ 1,00 pode comprar cerca de 3.400 rúpias. Fora das áreas turísticas, o luxo se torna acessível.

Turquia: Devido à crise cambial da lira turca, o real ganhou um considerável poder de compra. Atualmente, R$ 1,00 vale cerca de 6 liras, permitindo explorar a região com preços acessíveis.

Egito: O custo de vida no Egito é baixo, e a libra egípcia está desvalorizada em relação ao real. R$ 1,00 pode comprar mais de 9 libras egípcias.

Albânia: Conhecida como a “Maldivas da Europa”, a Albânia é muito mais barata que seus vizinhos, como Grécia e Itália, oferecendo praias paradisíacas a preços acessíveis.