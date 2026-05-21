Um dos protagonistas do 7×1, Oscar está de volta a Copa do Mundo 12 anos depois. Agora, porém, não para representar a Seleção Brasileira, como em 2014, mas sim para fazer parte do time de comentaristas do Grupo Globo durante as transmissões do maior torneio de futebol do planeta.

O ex-meia-atacante, que pendurou as chuteiras recentemente, inclusive, foi anunciado como novo reforço da ‘ge tv’. O debute do camisa 10 será justamente na estreia da competição, na partida entre México e África do Sul, no dia 11 de junho.

“Será um grande prazer participar da Copa do Mundo com a ge tv. Assim como eu, outros colegas que estarão dividindo as transmissões terão a oportunidade de compartilhar com o público suas experiências em campo e todas as emoções que um atleta sente em partidas desta grandeza. Tenho certeza que serão jogos de altíssimo nível e já estou ansioso pra me juntar a todos vocês, na torcida pela nossa seleção”, afirmou Oscar.

Créditos: Instagram/Oscar

Vestindo a camisa da Seleção, Oscar foi campeão mundial Sub-20 de 2011, medalhista de prata nos Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, e campeão da Copa das Confederações de 2013. Além, é claro, de ter disputado a Copa de 2014, aqui no Brasil.

Oscar fez o gol de honra do 7×1

Graças ao meia, o vexame do Brasil em 2014 não foi ainda maior. O gol solitário de Oscar impediu uma derrota mais acachapante do que foi para a Alemanha. Sem ele, o 7 a 1 seria um ainda mais vergonhoso 7 a 0 naquela semifinal.

Nos anos seguintes, o atleta continuou sendo chamado para vestir a camisa amarelinha, mas não voltou a disputar um Mundial. Esse cenário, inclusive, o fez cogitar a possibilidade de se naturalizar para defender o selecionado chinês, país em que atuava na época.

“Eu posso pensar sobre isso. É difícil ir para a seleção brasileira porque jogo aqui agora, e na China veem como jogo bem. Então, se a seleção da China precisar de um bom meia, eu posso ajudar, se mudarem (as regras). Gosto da China, e acho que os jogadores que trocarem de nacionalidade para jogar pela China podem ir bem”, disse ele.