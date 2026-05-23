O pagamento do Bolsa Família referente ao mês de maio começou nesta segunda-feira (18.05), beneficiando mais de 19,08 milhões de famílias em todo o Brasil. O programa, gerido pelo Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS), atende cerca de 49,57 milhões de pessoas, com um benefício médio de R$ 678,01 por domicílio. O investimento total do Governo do Brasil para este mês é de R$ 12,9 bilhões.

Novas famílias no programa

Em maio, 159.248 novas famílias foram incluídas no programa através da Regra de Proteção. Essa regra garante que as famílias que ultrapassam o limite de renda de R$ 218 por pessoa possam continuar recebendo 50% do valor do benefício por até 12 meses, desde que a renda não ultrapasse R$ 706 per capita.

Atualmente, 2,26 milhões de famílias estão amparadas por essa regra. A distribuição dos benefícios varia conforme a região do país. O Nordeste concentra o maior número de beneficiários, com 8,90 milhões de famílias recebendo um total de R$ 5,99 bilhões.

No Sudeste, 5,41 milhões de lares são atendidos com um investimento de R$ 3,61 bilhões. No Norte, 2,46 milhões de famílias recebem o benefício, com uma média de R$ 707,13, enquanto o Sul conta com 1,30 milhão de famílias.

Além do Bolsa Família, o programa inclui benefícios adicionais para crianças e adolescentes. O Benefício Primeira Infância (BPI) é destinado a 8,37 milhões de crianças de até sete anos, totalizando R$ 1,18 bilhão em repasses. O Benefício Variável Familiar Criança (BVC) atende 11,51 milhões de crianças e adolescentes entre sete e 16 anos.

Entre os beneficiários, 29,11 milhões são mulheres, representando 58,7% do total. As famílias prioritárias, incluindo indígenas e quilombolas, têm preferência para ingressar no programa, com 1,90 milhão de famílias atendidas neste mês. O pagamento do Bolsa Família segue um calendário escalonado, baseado no último dígito do Número de Identificação Social (NIS).