A Copa do Mundo de 2022 ficou marcada não apenas pelos jogos, mas também pela ausência de 21 jogadores famosos que perderam o torneio por lesão, algo que impactou diretamente diversas seleções. No entanto, essas baixas aconteceram pouco antes da competição e até mesmo durante a preparação, mudando planos importantes.

A lista de desfalques cresceu justamente nos dias que antecederam o Mundial, com seleções tendo que refazer estratégias às pressas. A França, por exemplo, que foi a vice-campeã, acumulou perdas relevantes com N’Golo Kanté, Paul Pogba, Karim Benzema e Christopher Nkunku, além de Boubacar Kamara, Presnel Kimpembé e Mike Maignan.

Seleções mais afetadas por lesões antes da Copa

No caso francês, o impacto foi ainda maior por envolver peças fundamentais e até mesmo o vencedor da Bola de Ouro, Karim Benzema. No entanto, outras campeãs do mundo também sofreram, já que todas tiveram ao menos um corte por problema físico.

A Alemanha perdeu nomes importantes como Marco Reus, que novamente ficou fora de um Mundial, além de Timo Werner e Florian Wirtz. Já a Inglaterra não contou com Ben Chilwell e Reece James, enquanto a Espanha precisou cortar José Gayá após uma entorse no tornozelo.

Entre seleções que buscavam protagonismo, a situação também foi complicada, justamente por envolver atletas decisivos. A Holanda ficou sem Georginio Wijnaldum, enquanto Senegal perdeu Sadio Mané, um dos principais nomes do elenco.

Casos específicos que chamaram atenção

A Argentina também teve mudanças de última hora na lista convocada por Lionel Scaloni. Nicolás González e Joaquín Correa foram cortados e substituídos por Thiago Almada e Ángel Correa, que rapidamente se integraram ao grupo.

No Uruguai, a preocupação girou em torno de Ronald Araújo, que chegou a treinar parcialmente, mas enfrentou incertezas por conta de lesão. Já o Brasil teve a ausência de Philippe Coutinho, que era esperado na convocação, mas acabou fora por problema na coxa esquerda.

Outras seleções também registraram baixas importantes, ainda que em menor número, o que mostra como o problema foi generalizado. Bélgica perdeu Alexis Saelemaekers, Marrocos ficou sem Amine Harit e Portugal não contou com Diogo Jota.

Possíveis ausências e desfalques confirmados na Copa de 2026

Além dos desfalques de 2022, surgem discussões sobre atletas que podem ficar fora da próxima Copa do Mundo de 2026. Entre os nomes citados estão Rodrygo, do Brasil, Ekitike, da França, e Xavi Simons, da Holanda.

Outros jogadores também aparecem como possíveis ausências, ainda que sem confirmação concreta até o momento. Casos como Lamine Yamal, da Espanha, e Éder Militão, do Brasil, são mencionados nesse cenário de incerteza.

Créditos: Rafael Ribeiro/CBF

Esse tipo de situação reforça justamente como lesões podem mudar completamente o panorama de uma Copa do Mundo. No entanto, o histórico de 2022 mostra que até mesmo seleções favoritas precisam lidar com imprevistos significativos.

Ao todo, os 21 jogadores que ficaram fora do torneio no Catar evidenciam um problema recorrente no futebol de alto nível. Até mesmo equipes campeãs e favoritas sofreram com baixas, o que acabou influenciando diretamente o desempenho dentro de campo.