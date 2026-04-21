Nunca é tarde para treinar e se fortalecer. Muitos brasileiros e brasileiras acreditam que o momento de visitar uma academia ou iniciar a rotina de musculação tem prazo. Pelo contrário, a questão da idade já deixou de ser um tabu nos exercícios físicos há tempos e o importante é saber adaptar.

Aliás, a manutenção da rotina dos treinos ou a entrada no mundo das academias quando mais velho é fundamental para uma vida mais saudável. O corpo precisa se movimentar e ganhar força antes que a pessoa deixe de ter a própria liberdade e dependa de cuidadores ou familiares.

Quem trabalha com exercícios físicos garante que, após os 50 anos, as atividades têm uma prioridade diferente em relação aos mais jovens. Quando mais velho, é importante que os exercícios trabalhem com força funcional, movimento seguro e proteção das articulações. Existem alguns exemplos de treino, confira.

3 exercícios quase que obrigatórios

Agachamento – O exercício não funciona apenas para quem deseja desenvolver os músculos do glúteo. As pessoas com mais de 50 anos realizam ao longo do dia diversas ações que são semelhantes ao agachamento, como levantar, sentar e subir escadas. Por isso, ao colocar a funcionalidade do movimento no treino, é possível perceber as contribuições para o cotidiano.

Elevação de quadril – Esse exercício é crucial para fortalecer músculos que estão envolvidos na melhora da postura e do equilíbrio ao caminhar ou mudar de direção. Com o passar do tempo, todos sabemos que é mais difícil se locomover, porém, com as atividades físicas, é possível manter um excelente nível de liberdade motora.

Pranchas e supinos – Calma, não se assuste. É possível realizar esses movimentos sem se preocupar com lesões e quedas. Existem variações com halteres de menor peso e na própria atividade que tornam os exercícios possíveis para fortalecimento do tronco e auxílio na estabilidade corporal.