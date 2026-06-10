Jogador que foi rejeitado pelo Athletico-PR no passado agora está na mira de gigantes do futebol mundial. Em alta após boa temporada no Brentford e a convocação para disputar a Copa do Mundo pela Seleção Brasileira, o centroavante Igor Thiago passou a ser alvo de Manchester United e Chelsea.

Classificado para a próxima edição da Liga dos Campeões da Europa, o United quer se fortalecer e vê a chegada do atacante com esse objetivo. Os Blues, por sua vez, desejam qualificar o setor ofensivo para espantar de vez a oscilação que tem marcado as últimas jornadas pelos lados do Stamford Bridge.

Além dos ingleses, agremiações de fora, como Atlético de Madrid, da Espanha, e Juventus, da Itália, também estão interessadas no jogador de 24 anos de idade. Sejam ingleses, espanhóis ou italianos, certo é que quem quiser tirá-lo dos Bees terá de desembolsar algo em torno de 90 milhões de euros.

Em 40 partidas disputadas na temporada passada, o camisa 9 balançou as redes adversárias em 25 oportunidades. Ao todo, foram 22 gols na Premier League, número que o colocou como vice-artilheiro do campeonato, ficando atrás apenas de Erling Braut Haaland, do Manchester City.

Créditos: Instagram/Igor Thiago

Igor Thiago foi rejeitado pelo Athletico-PR

No começo de carreira, Igor foi rejeitado nas categorias de base do Furacão em duas ocasiões diferentes. As respostas negativas o levaram ao Verê, modesto time da terceira divisão paranaense. O bom desempenho por lá chamou a atenção do Cruzeiro.

Foram poucos jogos pela Raposa até a transferência para o Ludogorets, da Bulgária, onde se iniciou a trajetória do artilheiro pelos gramados europeus. Uma temporada depois, o brasileiro se transferiu para o Club Brugge, da Bélgica, equipe pela qual se destacou.

Não por acaso, o Brentford topou pagar cerca de 30 milhões de euros para levá-lo para a Inglaterra. Agora, o clube londrino vive a expectativa de fechar uma venda por um valor três vezes maior, que seria a maior de sua história.