Quatro jogadores brasileiros podem reforçar a Seleção da Itália no próximo ciclo de Copa do Mundo. Mais uma vez ausente do principal torneio de futebol do planeta, a tetracampeã mundial vive um período de crise e, por isso, pode recorrer a atletas de outras nacionalidades para se reerguer.

Eliminada pela Bósnia na repescagem europeia recentemente, a Squadra Azzurra não disputará o Mundial pela terceira vez seguida. A última edição em que esteve presente foi a de 2014, quando ficou pela fase de grupos aqui nos gramados verde e amarelos.

Diante desse cenário catastrófico para a gigante, surge a possibilidade de recrutar jogadores pensando na Copa de 2030. Naturalmente, os brasileiros que possuem dupla nacionalidade pintam no horizonte como possíveis selecionáveis.

Créditos: Instagram/Yuri Alberto

Veja abaixo 4 jogadores brasileiros que podem atuar pela Itália

1. Yuri Alberto – Referência do atual time do Corinthians, o centroavante tem sido apontado como um alvo do selecionado europeu. Seu estafe vê com bons olhos essa possibilidade, ainda mais se vier a se concretizar uma transferência para a Terra da Bota em breve.

2. Lucas Piton – Com passaporte italiano e dupla nacionalidade desde 2021, o lateral-esquerdo do Vasco é outra opção para a Itália. Em 2023, ele chegou a ser pré-convocado, mas a convocação definitiva não aconteceu.

3. Breno Bidon – Mais recentemente, em março, foi a vez do meio-campista corintiano tirar a cidadania italiana. Com isso, a promessa alvinegra de 21 anos de idade passa a ser um alvo mais sério de clubes italianos e também da seleção.

4. Brenner – O atacante de 26 anos do Vasco, por sua vez, possui passaporte e cidadania desde o início da carreira, quando vestia a camisa do São Paulo. O fato de já ter atuado na Udinese e ser um rosto conhecido dos italianos pode facilitar uma possível convocação futura para defender a Azzurra.