A sequência recente de resultados negativos escancarou um cenário que já vinha se desenhando há algum tempo, deixando torcedores apreensivos e até mesmo sem muitas respostas dentro de quadra. No entanto, o desfecho acabou sendo mais duro do que o esperado, justamente em um confronto de grande rivalidade que marcou de vez o destino da equipe na temporada.

O Vasco da Gama acabou sendo derrotado pelo Flamengo por 95 a 75, no Maracanãzinho, selando matematicamente o rebaixamento no NBB. A equipe cruzmaltina, que já vinha em má fase, chegou à sua 12ª derrota consecutiva para o rival, ampliando um jejum que se arrasta desde janeiro de 2017 em competições nacionais.

Queda confirmada no basquete após sequência negativa

O desempenho ao longo da temporada 2025/2026 foi determinante para esse desfecho, com o Vasco acumulando apenas cinco vitórias e 32 derrotas, ocupando a última posição da tabela. Justamente por isso, ao lado do Basket Osasco, o clube entra para a história como um dos primeiros rebaixados do Novo Basquete Brasil.

Durante a partida decisiva, o time vascaíno não conseguiu liderar o placar em nenhum momento, refletindo as dificuldades ofensivas que marcaram toda a campanha. Além disso, a equipe teve menos de 50% de aproveitamento nos arremessos, o que acabou pesando ainda mais diante de um adversário mais eficiente.

O confronto também ficou marcado por um baixo nível técnico em alguns momentos, especialmente no terceiro quarto, quando as duas equipes somaram apenas 26 pontos. Ainda assim, o Flamengo conseguiu controlar melhor as ações e construir uma vantagem confortável até o fim do jogo.

Entre os destaques individuais, Wesley brilhou pelo lado rubro-negro, anotando 20 pontos e convertendo todos os arremessos que tentou. Já pelo Vasco, Magna foi o principal nome, terminando como cestinha da equipe com 17 pontos, embora sem conseguir evitar a derrota.

Créditos: Divulgação/NBB

Flamengo garante posição e Vasco mira Liga Ouro

Enquanto o Vasco amarga a queda e já se prepara para disputar a Liga Ouro na temporada 2026/27, o Flamengo encerra a fase classificatória em situação bem diferente. A equipe terminou com 28 vitórias e 10 derrotas, ocupando a quarta colocação e já garantida nos playoffs.

Mesmo com a possibilidade de perder uma posição dependendo de outros resultados, o time rubro-negro chega embalado para a fase decisiva. O contraste entre as campanhas evidencia justamente a distância técnica entre as equipes ao longo da competição.

Após o apito final, o clima no lado vascaíno foi de frustração, com os jogadores optando por não falar com a imprensa. O silêncio reforçou o peso do momento vivido pelo clube, que agora terá que se reorganizar para tentar retornar à elite do basquete nacional.

Vasco também sofre nova derrota no futebol

Se no basquete a situação já está definida, no futebol o cenário também preocupa, justamente após mais um resultado negativo na temporada. O Vasco foi derrotado pelo Audax Italiano por 2 a 1, de virada, em São Januário, pela Copa Sul-Americana.

A partida teve forte influência da arbitragem de Hernan Heras, criticada como desastrosa, principalmente por decisões envolvendo JP e Cuesta. O volante foi expulso em um lance polêmico, enquanto o zagueiro recebeu cartão vermelho em um pênalti contestado.

Créditos: Matheus Lima/Vasco

Mesmo com um jogador a menos, o Vasco abriu o placar com Brenner, após jogada de Puma Rodríguez, ainda no fim do primeiro tempo. No entanto, o Audax Italiano reagiu na etapa final, com gols de Vadulli e Troyansky, que garantiram a virada.

Com o resultado, o time comandado por Renato Portaluppi segue sem vencer na competição, somando apenas um ponto em dois jogos. A equipe ocupa a quarta posição do grupo G e precisará reagir diante do Olimpia, no próximo compromisso, para manter chances de classificação.