Quem é beneficiário do Bolsa Família, muitas vezes não sabe de todos os direitos que pode ter a disposição. É possível ter outros benefícios somados ao famoso programa. Pegando gancho no assunto, temos 5 assistências que podem ser adicionadas, ajudando milhares de famílias.

Vale destacar, que o Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) continua sendo o principal instrumento de acesso aos benefícios destinados às famílias de baixa renda em 2026.

A base de dados reúne informações socioeconômicas utilizadas pelo governo para identificar quem pode participar de programas sociais. Atualmente, mais de 19 milhões de famílias estão inscritas e têm acesso a diferentes auxílios, desde transferência de renda até descontos em serviços essenciais.

Créditos: Agência Brasil

Lista de benefícios que são oferecidos

Entre os principais benefícios oferecidos por meio do CadÚnico está o próprio Bolsa Família, voltado às famílias com renda mensal de até R$ 218 por pessoa e que cumpram as exigências de saúde e educação, como vacinação e frequência escolar.

Outro programa é o Auxílio Gás, pago a cada dois meses para ajudar na compra do botijão de gás às famílias de baixa renda, além do Pé-de-Meia, que concede incentivos financeiros a estudantes do ensino médio da rede pública inscritos no CadÚnico e com frequência escolar mínima de 80%.

Também fazem parte da lista a Tarifa Social de Energia Elétrica, que concede descontos na conta de luz para consumidores de baixa renda, e o Benefício de Prestação Continuada (BPC), destinado a idosos com 65 anos ou mais e pessoas com deficiência que atendam aos critérios de renda.

O BPC garante o pagamento de um salário mínimo por mês, independentemente de contribuição ao INSS, mas não inclui 13º salário nem gera pensão por morte.

Além disso, temos a gratuidade no Minha Casa, Minha Vida, onde as famílias beneficiárias do Bolsa Família que possuem ou conquistam um imóvel financiado pelas faixas subsidiadas do Minha Casa, Minha Vida têm direito à isenção total das prestações. O governo quita o saldo devedor e a família recebe a escritura definitiva sem custos.

Para ter acesso aos programas, é necessário realizar o cadastro no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) do município e manter as informações sempre atualizadas, especialmente em casos de mudança de renda, endereço ou composição familiar.

Em determinadas situações, também é possível acumular benefícios, desde que os critérios estabelecidos pelo governo sejam atendidos. Dessa forma, manter o CadÚnico regularizado é essencial para garantir o acesso às políticas públicas e evitar o bloqueio ou cancelamento dos auxílios.