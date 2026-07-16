Todos os motoristas devem ficar atentos ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afinal de contas, nele existem leis e normas que precisam ser respeitadas nas vias. Infelizmente, muitos não seguem as determinações e estão sujeitos as várias multas possíveis no atual regime. Falando sobre o tema, foi revelada as infrações mais comuns e que você precisa evitar.
Um levantamento realizado pelo Detran-SP apontou quais foram as cinco infrações de trânsito mais registradas no estado de São Paulo durante o primeiro semestre de 2026. No período, cerca de 1,5 milhão de multas foram aplicadas, embora apenas uma pequena parcela tenha sido quitada pelos motoristas.
Irregularidades na documentação no topo do ranking
A infração mais recorrente foi a falta de transferência de propriedade do veículo dentro do prazo legal de 30 dias após a compra. Segundo o Detran-SP, mais de 477 mil autuações foram registradas por esse motivo apenas na capital paulista.
Na segunda colocação aparecem os veículos que circulavam com o licenciamento vencido. Ao todo, foram contabilizadas 181.172 infrações. O problema figura entre os mais frequentes desde 2023, evidenciando que a regularização da documentação ainda é um dos principais desafios para os condutores paulistas.
Comportamentos de risco estão entre os mais comuns
As infrações relacionadas à segurança no trânsito também aparecem entre as mais registradas. Dirigir sem utilizar o cinto de segurança resultou em mais de 83 mil autuações no primeiro semestre.
Logo atrás está o uso do celular ao volante, prática que gerou 79.383 multas no período e continua sendo uma das principais causas de distração no trânsito.
Avanço de sinal vermelho entrou na lista
A principal novidade do ranking de 2026 foi a entrada das infrações por avançar o sinal vermelho, que ocuparam a quinta posição, com 43.016 registros.
De acordo com o levantamento, o crescimento desse tipo de autuação está ligado à ampliação da fiscalização eletrônica, tanto em vias urbanas quanto nas rodovias, por meio de equipamentos automáticos.
Com isso, a infração por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), que figurava entre as cinco mais comuns em 2025, deixou o ranking neste ano.
O estudo também mostrou que apenas 16,54% das multas aplicadas no primeiro semestre de 2026 haviam sido pagas até o momento da divulgação dos dados.
Segundo o Detran-SP, manter as pendências regularizadas é fundamental para evitar restrições administrativas e outras consequências previstas na legislação, além de contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.
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