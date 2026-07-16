Todos os motoristas devem ficar atentos ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Afinal de contas, nele existem leis e normas que precisam ser respeitadas nas vias. Infelizmente, muitos não seguem as determinações e estão sujeitos as várias multas possíveis no atual regime. Falando sobre o tema, foi revelada as infrações mais comuns e que você precisa evitar.

Um levantamento realizado pelo Detran-SP apontou quais foram as cinco infrações de trânsito mais registradas no estado de São Paulo durante o primeiro semestre de 2026. No período, cerca de 1,5 milhão de multas foram aplicadas, embora apenas uma pequena parcela tenha sido quitada pelos motoristas.

Créditos: Valter Campanato/Agencia Brasil

Irregularidades na documentação no topo do ranking

A infração mais recorrente foi a falta de transferência de propriedade do veículo dentro do prazo legal de 30 dias após a compra. Segundo o Detran-SP, mais de 477 mil autuações foram registradas por esse motivo apenas na capital paulista.

Na segunda colocação aparecem os veículos que circulavam com o licenciamento vencido. Ao todo, foram contabilizadas 181.172 infrações. O problema figura entre os mais frequentes desde 2023, evidenciando que a regularização da documentação ainda é um dos principais desafios para os condutores paulistas.

Comportamentos de risco estão entre os mais comuns

As infrações relacionadas à segurança no trânsito também aparecem entre as mais registradas. Dirigir sem utilizar o cinto de segurança resultou em mais de 83 mil autuações no primeiro semestre.

Logo atrás está o uso do celular ao volante, prática que gerou 79.383 multas no período e continua sendo uma das principais causas de distração no trânsito.

Avanço de sinal vermelho entrou na lista

A principal novidade do ranking de 2026 foi a entrada das infrações por avançar o sinal vermelho, que ocuparam a quinta posição, com 43.016 registros.

De acordo com o levantamento, o crescimento desse tipo de autuação está ligado à ampliação da fiscalização eletrônica, tanto em vias urbanas quanto nas rodovias, por meio de equipamentos automáticos.

Com isso, a infração por dirigir sem Carteira Nacional de Habilitação (CNH), Permissão para Dirigir (PPD) ou Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC), que figurava entre as cinco mais comuns em 2025, deixou o ranking neste ano.

O estudo também mostrou que apenas 16,54% das multas aplicadas no primeiro semestre de 2026 haviam sido pagas até o momento da divulgação dos dados.

Segundo o Detran-SP, manter as pendências regularizadas é fundamental para evitar restrições administrativas e outras consequências previstas na legislação, além de contribuir para um trânsito mais seguro e responsável.