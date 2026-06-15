Além do Bolsa Família, diversos estados brasileiros mantêm programas próprios de transferência de renda voltados ao atendimento de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Essas iniciativas funcionam como complemento ao benefício federal, ampliando a proteção social, fortalecendo a segurança alimentar e oferecendo suporte a públicos específicos, como gestantes, crianças e mulheres chefes de família.

Para participar da maioria desses programas, é fundamental manter os dados atualizados no Cadastro Único (CadÚnico). Isso porque os governos estaduais utilizam as informações da base federal para identificar e selecionar automaticamente os beneficiários.

Créditos: Agência Brasil

Estes são alguns dos principais programas estaduais

Ceará — Cartão Ceará Sem Fome

Criado para combater a insegurança alimentar, o programa concede um benefício mensal de R$ 300.

O recurso deve ser utilizado exclusivamente na compra de alimentos em estabelecimentos credenciados, incentivando também a produção da agricultura familiar local. A seleção das famílias é feita com base nos dados do CadÚnico, priorizando pessoas em situação de pobreza e extrema pobreza.

Goiás — Mães de Goiás

O programa tem como foco a proteção da primeira infância e o apoio a mulheres responsáveis pelo sustento familiar.

As beneficiárias recebem R$ 250 por mês, desde que tenham filhos com idade entre zero e seis anos, estejam inscritas no CadÚnico e se enquadrem nos critérios de vulnerabilidade social definidos pelo estado.

Distrito Federal — DF Social e Cartão Gás

O Distrito Federal conta com benefícios que podem ser acumulados ao Bolsa Família.

DF Social: garante um auxílio mensal de R$ 150 para famílias com renda per capita de até meio salário mínimo, com atenção especial a lares chefiados por mulheres com filhos pequenos.

Cartão Gás: oferece um repasse financeiro bimestral destinado a ajudar no pagamento do gás de cozinha para famílias de baixa renda.

Mato Grosso — SER Família

Coordenado pela Secretaria de Assistência Social do estado, o programa reúne diferentes modalidades de atendimento, como SER Família Criança, SER Família Mulher, SER Família Idoso e SER Família Indígena.

Os benefícios são pagos por meio de cartões específicos e podem ser utilizados para a compra de alimentos e itens essenciais, alcançando famílias em situação de vulnerabilidade em diversos municípios mato-grossenses.

Alagoas — Programa Cria

Voltado para gestantes e crianças na primeira infância, o programa busca garantir melhores condições de desenvolvimento nos primeiros anos de vida.

O auxílio financeiro é destinado a famílias em situação de pobreza com crianças de até seis anos ou gestantes, contribuindo para a alimentação adequada e o acompanhamento de saúde.

Rio Grande do Sul — Família Gaúcha

Transformado recentemente em política pública estadual, o programa combina transferência de renda com ações de acompanhamento social.

Além do auxílio financeiro, as famílias recebem orientação e suporte de equipes especializadas, com foco na inclusão produtiva e na superação da situação de vulnerabilidade.

Como acessar os benefícios?

Ao contrário do Bolsa Família, que segue regras nacionais, os programas estaduais possuem critérios próprios e dependem dos recursos disponíveis em cada estado.

Na maior parte dos casos, não é necessário realizar uma inscrição específica. A seleção ocorre automaticamente por meio do cruzamento das informações do CadÚnico.

Também é comum que os beneficiários precisem manter em dia as exigências já previstas no Bolsa Família, como a atualização da carteira de vacinação, o acompanhamento pré-natal das gestantes e a frequência escolar de crianças e adolescentes.

Por isso, manter o cadastro atualizado e cumprir as condicionalidades sociais continua sendo o principal passo para garantir o acesso a esses benefícios complementares.